Скандал на скандале: в США подводят итоги первой годовщины президентства Трампа

В США и за пределами Штатов подводят итоги первой годовщины правления Дональда Трампа. Несмотря на мощный финансовый трамплин, который привел Трампа к власти, он так и не стал в Белом доме своим. Президент запомнился чередой скандалов, расследований и одиозными цитатами. Многие вообще называют главным достижением Трампа то, что он смог удержаться на своем посту.
Накануне годовщины инаугурации Трампа Пентагон представил новую доктрину национальной безопасности. Она почти полностью засекречена, публике ее обрисовали только в общих чертах, но и так ясно: главные цели американских вооруженных сил теперь — не террористы, как это было при Буше-младшем и Обаме, а Россия и Китай.
Если в начале президентства Трампа о «холодной войне — 2» рассуждали как о чем-то возможном, но пока еще далеком, то теперь вот она — документально оформлена Пентагоном и проплачена рекордным 700-миллиардным оборонным бюджетом США.
Дональд Трамп, президент США: «Наша армия должна быть лучшей в мире, гораздо лучше других. Как вы знаете, ее мощь подрывалась в течение долгого времени. Но когда мы закончим (перевооружение), не будет ничего равного ей. Нам это необходимо сейчас даже больше, чем когда-либо в прошлом».
Укрепление армии и противостояние с Россией — для американцев история привычная, не забытая со времен СССР, а на фоне непрекращающегося расследования связей кампании Трампа с Москвой и антироссийской риторики в прессе — выигрышная для президента США, чья популярность в Америке сейчас ниже, чем у любого из предыдущих хозяев Белого дома. Треть американцев оценивает первый год Трампа во власти на двойку.
Валерий Гарбузов, политолог: «Эйфория ожиданий от Трампа развеялась. На российской проблеме Трамп выступал слишком необычно для американского политического класса. Его не приняли. Трамп стал заложником внешнеполитических констант собственной страны. Ничего в ближайшем будущем не изменится».
В мире Трампа тоже не оценили. По опросу института Гэллапа, проведенному в 134 странах, США навали мировым лидером лишь 30% опрошенных. За год цифра упала на 20% — с 50% при Обаме. Для сравнения — у Китая сейчас — 31%, у России — 27%, а на первом месте Германия — 41%.
Андрей Кортунов, политолог: «За год он успешно демонтировал часть американского государства, построенную Обамой. Есть рост в экономике, но эксперты спорят, его ли это заслуга. В международной политике еще больше противоречий: Ближний Восток, Северная Корея, Китай».
Кроме победы над боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства», которую Трамп приписывает себе, и американской экономики, растущей как на дрожжах вместе с биржевыми индексами, Трампу похвастаться особо нечем. Внешнеполитические раздражители остались прежними, да и внутриполитические особо не изменились. День ото дня их даже становится все больше. Уже и республиканцы, не стесняясь, критикуют президента. А Трамп своими заявлениями и твитами только подливает масла в огонь. Столько скандалов, сколько пришлось на долю нынешней администрации за год, иной другой хватило бы на два срока с лишним.
Пока Трамп готовится отмечать годовщину правления в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде — билеты туда, кстати, стоили от 100 до 250 тысяч долларов — Белый дом судорожно пытался избежать прекращения финансирования правительства, а американские таблоиды муссировали детали возможной интрижки Трампа с порнозвездой.
Американские горки — иначе этот год правления Трампа и не назовешь. Только закончился один скандал, тут же следует второй, а то и третий и, может быть, даже четвертый кряду. Шоу продолжается. Впереди нас ждет второй сезон.
Если в начале президентства Трампа о «холодной войне — 2» рассуждали как о чем-то возможном, но пока еще далеком, то теперь вот она — документально оформлена Пентагоном и проплачена рекордным 700-миллиардным оборонным бюджетом США.
Дональд Трамп, президент США: «Наша армия должна быть лучшей в мире, гораздо лучше других. Как вы знаете, ее мощь подрывалась в течение долгого времени. Но когда мы закончим (перевооружение), не будет ничего равного ей. Нам это необходимо сейчас даже больше, чем когда-либо в прошлом».
Укрепление армии и противостояние с Россией — для американцев история привычная, не забытая со времен СССР, а на фоне непрекращающегося расследования связей кампании Трампа с Москвой и антироссийской риторики в прессе — выигрышная для президента США, чья популярность в Америке сейчас ниже, чем у любого из предыдущих хозяев Белого дома. Треть американцев оценивает первый год Трампа во власти на двойку.
Валерий Гарбузов, политолог: «Эйфория ожиданий от Трампа развеялась. На российской проблеме Трамп выступал слишком необычно для американского политического класса. Его не приняли. Трамп стал заложником внешнеполитических констант собственной страны. Ничего в ближайшем будущем не изменится».
В мире Трампа тоже не оценили. По опросу института Гэллапа, проведенному в 134 странах, США навали мировым лидером лишь 30% опрошенных. За год цифра упала на 20% — с 50% при Обаме. Для сравнения — у Китая сейчас — 31%, у России — 27%, а на первом месте Германия — 41%.
Андрей Кортунов, политолог: «За год он успешно демонтировал часть американского государства, построенную Обамой. Есть рост в экономике, но эксперты спорят, его ли это заслуга. В международной политике еще больше противоречий: Ближний Восток, Северная Корея, Китай».
Кроме победы над боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства», которую Трамп приписывает себе, и американской экономики, растущей как на дрожжах вместе с биржевыми индексами, Трампу похвастаться особо нечем. Внешнеполитические раздражители остались прежними, да и внутриполитические особо не изменились. День ото дня их даже становится все больше. Уже и республиканцы, не стесняясь, критикуют президента. А Трамп своими заявлениями и твитами только подливает масла в огонь. Столько скандалов, сколько пришлось на долю нынешней администрации за год, иной другой хватило бы на два срока с лишним.
Пока Трамп готовится отмечать годовщину правления в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде — билеты туда, кстати, стоили от 100 до 250 тысяч долларов — Белый дом судорожно пытался избежать прекращения финансирования правительства, а американские таблоиды муссировали детали возможной интрижки Трампа с порнозвездой.
Американские горки — иначе этот год правления Трампа и не назовешь. Только закончился один скандал, тут же следует второй, а то и третий и, может быть, даже четвертый кряду. Шоу продолжается. Впереди нас ждет второй сезон.
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