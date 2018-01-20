Правительство США впервые с 2013 года осталось без средств

Федеральные ведомства США прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Американское правительство оказалось без средств впервые за пять лет.

Полноценный бюджет на 2018 год не принят из-за разногласий демократов и республиканцев в сенате. Срок действия резолюции о временном финансировании федеральных министерств и ведомств истек ровно в полночь по местному времени (08:00 мск).



США являются одной из немногих стран, где правительство не может в полной мере функционировать без бюджета. Теперь федеральные министерства и ведомства будут вынуждены прекратить выполнять ряд своих функций из-за отсутствия средств. Обычно в таких случаях многие категории госслужащих, включая некоторых сотрудников спецслужб и аппарата Белого дома, отправляются в отпуск за свой счет.



Накануне демократы в сенате не дали республиканцам принять законопроект по этому вопросу. Демократы, в частности, требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Белый дом назвал политику демократов в сенате «поведением лузеров». Переговоры по новому законопроекту уже начались.



В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и конгрессом как минимум 17 раз.