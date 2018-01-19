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    Названа цена билета на вечеринку Трампа в честь первого года президентства

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    Названа цена билета на вечеринку Трампа в честь первого года президентства

    Названа цена билета на вечеринку Трампа в честь первого года президентства

    Дональд Трамп организовал вечеринку в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде в честь завершения первого года своего президентства.

    По данным Bloomberg, билет на двоих на вечеринку с главой государства обойдется в 100 тысяч долларов. В стоимость для гостей входят ужин и фотография с главой государства. А за 250 тысяч долларов можно получить место за одним столиком с американским лидером.

    Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. Кандидат от республиканцев вопреки соцопросам одержал победу над конкуренткой от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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