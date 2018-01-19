Названа цена билета на вечеринку Трампа в честь первого года президентства

Дональд Трамп организовал вечеринку в резиденции
Мар-а-Лаго во Флориде в честь завершения первого года своего президентства.
По данным Bloomberg, билет на двоих на вечеринку с главой государства обойдется в 100 тысяч долларов. В стоимость для гостей входят ужин и фотография с главой государства. А за 250 тысяч долларов можно получить место за одним столиком с американским лидером.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. Кандидат от республиканцев вопреки соцопросам одержал победу над конкуренткой от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января 2017 года. Кандидат от республиканцев вопреки соцопросам одержал победу над конкуренткой от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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