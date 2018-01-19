Полиция назвала предварительную причину возгорания автобуса в Казахстане

По версии полиции, пассажиры могли развести огонь в салоне автобуса, что и привело к пожару.
В правоохранительных органах уточнили, что в салоне, по-видимому, находился бензиновый источник открытого огня. Это версию подтверждают выжившие пассажиры и водители.
МВД Казахстана: «Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров».
При этом в полиции подчеркнули, что версии криминального характера и ДТП полностью исключаются.
Из сгоревшего автобуса извлекли останки всех погибших. Но жертв пожара невозможно опознать. Вероятно, потребуется ДНК-экспертиза.
МВД Казахстана: «На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат».
Напомним, трагедия произошла 18 января в Актюбинской области Казахстана на дороге Самара — Шымкент. Автобус загорелся во время движения. Из горящего салона удалось выбраться только пятерым, 52 человека погибли.
МВД Казахстана: «Предварительная версия — это пользование бензиновым источником открытого огня в салоне автобуса, которая подтверждается показаниями водителей и пассажиров».
При этом в полиции подчеркнули, что версии криминального характера и ДТП полностью исключаются.
Из сгоревшего автобуса извлекли останки всех погибших. Но жертв пожара невозможно опознать. Вероятно, потребуется ДНК-экспертиза.
МВД Казахстана: «На данный момент из автобуса извлечены обгоревшие останки всех 52 тел, которые из-за термического воздействия визуальной идентификации не подлежат».
Напомним, трагедия произошла 18 января в Актюбинской области Казахстана на дороге Самара — Шымкент. Автобус загорелся во время движения. Из горящего салона удалось выбраться только пятерым, 52 человека погибли.
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