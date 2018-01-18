Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться.
О том, что люди могли развести огонь в автобусе, НТВ сообщили в комитете по ЧС республики. Это предварительная версия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию.
Этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека — пассажирский автобус загорелся во время движения. Спастись удалось только пятерым, в том числе троим водителям. У них легкие ожоги кистей рук. Все погибшие — граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. В Ташкенте готовятся отправить на место трагедии самолет со специалистами МЧС, врачами и дипломатами. Как уточнили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана, согласно уточненным данным, марка автобуса — не «Икарус», как сообщалось ранее, а Kassbohrer Setra.
Этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека — пассажирский автобус загорелся во время движения. Спастись удалось только пятерым, в том числе троим водителям. У них легкие ожоги кистей рук. Все погибшие — граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. В Ташкенте готовятся отправить на место трагедии самолет со специалистами МЧС, врачами и дипломатами. Как уточнили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана, согласно уточненным данным, марка автобуса — не «Икарус», как сообщалось ранее, а Kassbohrer Setra.
Комментарии