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    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь. автобусы, Казахстан, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

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    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса могли развести в салоне огонь

      Пассажиры сгоревшего автобуса в Казахстане могли развести в салоне огонь, чтобы согреться.

      О том, что люди могли развести огонь в автобусе, НТВ сообщили в комитете по ЧС республики. Это предварительная версия. Для расследования причин трагедии создали правительственную комиссию.

      Этим утром на трассе в Актюбинской области погибли 52 человека — пассажирский автобус загорелся во время движения. Спастись удалось только пятерым, в том числе троим водителям. У них легкие ожоги кистей рук. Все погибшие — граждане Узбекистана, они ехали в Россию на заработки. В Ташкенте готовятся отправить на место трагедии самолет со специалистами МЧС, врачами и дипломатами. Как уточнили в Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана, согласно уточненным данным, марка автобуса — не «Икарус», как сообщалось ранее, а Kassbohrer Setra.

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