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    Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане. автобусы, Казахстан, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНазвана возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане

    Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости
    Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане

    Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане

    Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане
    • Фото: РИА Новости

      • Департамент по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана озвучил возможную причину пожара в автобусе на трассе в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека.

      В ведомстве сообщили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки, передает «Интерфакс».

      Из сообщения ДЧС: «Предварительная причина пожара — замыкание проводки».

      Между тем официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил РИА Новости, что говорить о причинах возгорания автобуса рано, они станут известны после проведения экспертиз.

      Руслан Иманкулов: «О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз».

      Напомним, сегодня в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека — все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось выжить. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию. По данным ведомства, автобус был перегружен.

      Как заявил заместитель губернатора области Серик Туленбергенов, у пятерых выживших при пожаре в автобусе ожоги легкой степени тяжести. В ДЧС проинформировали, что у двоих выживших водителей из Казахстана «термические ожоги первой степени», их доставили в центральную больницу поселка Калыбай. У троих выживших граждан Узбекистана, по предварительным данным ДЧС, «легкие повреждения».

      смотретьВ Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе
      В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе
      В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

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