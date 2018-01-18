Названа возможная причина пожара в автобусе на трассе в Казахстане

Департамент по ЧС (ДЧС) Актюбинской области Казахстана озвучил возможную причину пожара в автобусе на трассе в Казахстане, в результате которого погибли 52 человека.
В ведомстве сообщили, что причиной пожара могло стать замыкание проводки, передает «Интерфакс».
Из сообщения ДЧС: «Предварительная причина пожара — замыкание проводки».
Между тем официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил РИА Новости, что говорить о причинах возгорания автобуса рано, они станут известны после проведения экспертиз.
Руслан Иманкулов: «О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз».
Напомним, сегодня в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека — все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось выжить. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию. По данным ведомства, автобус был перегружен.
Как заявил заместитель губернатора области Серик Туленбергенов, у пятерых выживших при пожаре в автобусе ожоги легкой степени тяжести. В ДЧС проинформировали, что у двоих выживших водителей из Казахстана «термические ожоги первой степени», их доставили в центральную больницу поселка Калыбай. У троих выживших граждан Узбекистана, по предварительным данным ДЧС, «легкие повреждения».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
Из сообщения ДЧС: «Предварительная причина пожара — замыкание проводки».
Между тем официальный представитель Комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил РИА Новости, что говорить о причинах возгорания автобуса рано, они станут известны после проведения экспертиз.
Руслан Иманкулов: «О причинах возгорания автобуса говорить рано. Ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута до проведения соответствующих экспертиз».
Напомним, сегодня в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека — все граждане Узбекистана. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось выжить. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию. По данным ведомства, автобус был перегружен.
Как заявил заместитель губернатора области Серик Туленбергенов, у пятерых выживших при пожаре в автобусе ожоги легкой степени тяжести. В ДЧС проинформировали, что у двоих выживших водителей из Казахстана «термические ожоги первой степени», их доставили в центральную больницу поселка Калыбай. У троих выживших граждан Узбекистана, по предварительным данным ДЧС, «легкие повреждения».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
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