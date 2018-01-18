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    В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии. автобусы, Казахстан, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

    В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

    29 комментариев
    В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

    В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

    В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

      В Сети появилось первое видео с места ЧП на трассе в Казахстане, где 52 человека погибли при возгорании в автобусе.

      Напомним, ЧП произошло в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. В результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось спастись. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.

      Как сообщили РИА Новости по телефону горячей линии областного департамент по ЧС, все погибшие в сгоревшем автобусе — граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России там не было.

      Из сообщения горячей линии: «Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было».

      В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.

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