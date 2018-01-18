В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе: видео трагедии

В Сети появилось первое видео с места ЧП на трассе в Казахстане, где 52 человека погибли при возгорании в автобусе.
Напомним, ЧП произошло в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана. В результате возгорания автобуса погибли 52 человека. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым удалось спастись. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.
Как сообщили РИА Новости по телефону горячей линии областного департамент по ЧС, все погибшие в сгоревшем автобусе — граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России там не было.
Из сообщения горячей линии: «Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
Как сообщили РИА Новости по телефону горячей линии областного департамент по ЧС, все погибшие в сгоревшем автобусе — граждане Узбекистана, граждан Казахстана и России там не было.
Из сообщения горячей линии: «Были граждане Узбекистана, больше 50 человек. Все граждане Узбекистана. Граждан Казахстана и России там не было».
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области развернут оперативный штаб. Организована работа горячей линии психологической службы. На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков, психологов.
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