Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

В Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека.
Как сообщили «Интерфаксу» в Комитете по ЧС, «в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре трассы Самара — Шымкент во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra.
В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Их гражданство устанавливается. Известно, что среди них есть граждане Узбекистана. По информации ведомства, пятерым пассажирам удалось выбраться, „остальные 52 человека погибли на месте“». На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков и психологов.
В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Их гражданство устанавливается. Известно, что среди них есть граждане Узбекистана. По информации ведомства, пятерым пассажирам удалось выбраться, „остальные 52 человека погибли на месте“». На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков и психологов.
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