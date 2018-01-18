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    Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане. Казахстан, автобусы, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБолее 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

    Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

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    Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

    Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

    Более 50 человек сгорели заживо в автобусе на трассе в Казахстане

      В Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 человека.

      Как сообщили «Интерфаксу» в Комитете по ЧС, «в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре трассы Самара — Шымкент во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra.

      В салоне находились 55 пассажиров и 2 водителя. Их гражданство устанавливается. Известно, что среди них есть граждане Узбекистана. По информации ведомства, пятерым пассажирам удалось выбраться, „остальные 52 человека погибли на месте“». На месте работают подразделения полиции, спасателей, медиков и психологов.

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