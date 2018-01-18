Очевидец рассказал о пожаре в автобусе на трассе в Казахстане

На западе Казахстана расследуют обстоятельства трагедии в Актюбинской области. Там на трассе, ведущей в Россию, сгорел пассажирский автобус, который вез граждан Узбекистана. Погибли 52 человека, почти все, кто был в машине.
Спастись из огня удалось лишь двоим пассажирам и троим водителям. С пострадавшими, у которых легкие ожоги, сейчас работают следователи. По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Другую версию рассказал водитель автобуса, шедшего следом. Он пообщался с выжившим коллегой.
Водитель автобуса: «Говорит, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой и кто-то что-то не поделил, пнул баклажку с бензином. Попало на паяльную лампу. Сразу все полыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел».
Тем временем власти Актюбинской области Казахстана опровергли информацию, появившуюся ранее, о коротком замыкании и блокировке дверей сгоревшего автобуса. Как сообщила пресс-служба акима (главы администрации) Актюбинской области, «информация, озвученная сотрудником Управления внутренней политики Виталием Синёвым касательно короткого замыкания и блокировки дверей автобуса, является недостоверной».
В пресс-службе подчеркнули, что «версии Синёва являются его личным предположением и не могут считаться официальной информацией».
Водитель автобуса: «Говорит, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой и кто-то что-то не поделил, пнул баклажку с бензином. Попало на паяльную лампу. Сразу все полыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел».
Тем временем власти Актюбинской области Казахстана опровергли информацию, появившуюся ранее, о коротком замыкании и блокировке дверей сгоревшего автобуса. Как сообщила пресс-служба акима (главы администрации) Актюбинской области, «информация, озвученная сотрудником Управления внутренней политики Виталием Синёвым касательно короткого замыкания и блокировки дверей автобуса, является недостоверной».
В пресс-службе подчеркнули, что «версии Синёва являются его личным предположением и не могут считаться официальной информацией».
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