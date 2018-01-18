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    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери. автобусы, Казахстан, пожары, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери

    3 комментария
    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись <nobr>из-за</nobr> заблокированной двери

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери

    Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись <nobr>из-за</nobr> заблокированной двери

      Боковая дверь сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса была заблокирована, это помешало эвакуации.

      Напомним, утром в четверг на трассе Самара — Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел направлявшийся в Казань автобус, в котором находились 57 человек. В результате ЧП погибли 52 человека. По уточненным данным, спаслись двое граждан Узбекистана и трое граждан Казахстана — водитель и двое его помощников-дублеров. Как сообщили ТАСС в комитете по ЧС Министерства внутренних дел Казахстана, все выжившие отказались от госпитализации.

      Представитель пресс-службы департамента внутренних дел области Виталий Синёв сообщил подробности трагедии.

      Виталий Синёв: «Автобус остановился, все водители выбежали из автобуса. Люди побежали к выходу, однако боковая дверь оказалась заблокированной».

      В комментарии РИА Новости Синёв предположил, что дверь могла быть заблокирована в результате паники.

      Виталий Синёв: «Что такое паника, вы представляете? Пятьдесят человек, паника, спросонья начинают ломиться в двери. Двухэтажный автобус — двери узкие. Кто-то один заблокировал, за ним упавший, двери заблокировали полностью, и все. Остальные растерялись, разбить окно никто не сообразил».

      По факту ЧП возбуждено уголовное дело, ведется расследование. В ДЧС региона отметили, что рассматриваются несколько версий причин произошедшего, одна из них — короткое замыкание электропроводки.

      смотретьВ Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе
      В Казахстане 52 человека заживо сгорели в автобусе
      Из сообщения ДЧС: «Возбуждено уголовное дело. Там все — прокуратура, департамент внутренних дел, департамент по ЧС, медицина катастроф и параллельно еще комиссия под председательством заместителя акима (губернатора — ред.) области — разбираются».

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