Владелец сгоревшего в Казахстане автобуса не имел лицензии на перевозку пассажиров

В Министерстве по инвестициям и развитию Казахстана сообщили, что владелец автобуса, сгоревшего по дороге из Шымкента в Казань, не имел лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки.
По данным ведомства, в перечне регулярных маршрутов автобус отсутствует, лицензию на нерегулярные пассажирские перевозки не получал. В сообщении министерства говорится, что «имеется вероятность работы по договору аренды».
Владельцем автобуса является Ордухан Мехтиев. Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.
Напомним, сегодня утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана, направлявшиеся в РФ. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым, в том числе троим водителям из Казахстана, удалось выжить.
По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неисправной проводки. Однако окончательные итоги озвучат только после проведения экспертиз. Также сообщалось, что пассажиры могли развести огонь в салоне автобуса, чтобы согреться.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. У перевозчика изымают всю необходимую документацию и акты проверки. Представители посольства Узбекистана тем временем решают вопрос транспортировки тел погибших на родину.
Владельцем автобуса является Ордухан Мехтиев. Обязательный техосмотр автобус прошел 17 августа 2015 года, срок техосмотра истек 17 февраля 2016 года.
Напомним, сегодня утром в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана в результате возгорания автобуса погибли 52 гражданина Узбекистана, направлявшиеся в РФ. Всего в автобусе находились 57 человек, пятерым, в том числе троим водителям из Казахстана, удалось выжить.
По предварительным данным, пожар мог случиться из-за неисправной проводки. Однако окончательные итоги озвучат только после проведения экспертиз. Также сообщалось, что пассажиры могли развести огонь в салоне автобуса, чтобы согреться.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. У перевозчика изымают всю необходимую документацию и акты проверки. Представители посольства Узбекистана тем временем решают вопрос транспортировки тел погибших на родину.
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