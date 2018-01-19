В МВД Казахстана назвали возгорание автобуса несчастным случаем

По предварительной информации, причиной возгорания автобуса в Актюбинской области, в результате которого погибли 52 человека, стал несчастный случай. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев назвал несчастный случай предварительной причиной возгорания автобуса в Актюбинской области, при котором погибли 52 человека. Об этом в пятницу сообщило международное агентство «Казинформ».
Ерлан Тургумбаев, заместитель министра внутренних дел Казахстана: «Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай. По показаниям пяти потерпевших подтверждается, что пожар начался в салоне. Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись».
Он уточнил, что вероятнее всего, когда дверь открылась, «произошел доступ кислорода, и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона», цитирует «Казинформ».
Ерлан Тургумбаев: «Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом — багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован».
В данный момент из автобуса извлечены тела 44 погибших. По словам Тургумбаева, они сильно обгорели, идентифицировать их визуально невозможно. Идентификация пройдет в морге Актобе.
Напомним, накануне в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с 57 пассажирами. В результате ЧП погибли 52 человека, пятерым удалось выжить. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.
По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Другую версию рассказал водитель автобуса, шедшего следом. Он пообщался с выжившим коллегой.
Водитель автобуса: «Говорит, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой и кто-то что-то не поделил, пнул баклажку с бензином. Попало на паяльную лампу. Сразу все полыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел».
Ерлан Тургумбаев, заместитель министра внутренних дел Казахстана: «Автобус не попадал в ДТП, он стоял, криминальных последствий не видим. Скорее всего, это несчастный случай. По показаниям пяти потерпевших подтверждается, что пожар начался в салоне. Пошел сначала едкий дым, что стало причиной отравления газом. Это является первой причиной, почему все не спаслись».
Он уточнил, что вероятнее всего, когда дверь открылась, «произошел доступ кислорода, и автобус вспыхнул изнутри, так что невозможно было выйти из салона», цитирует «Казинформ».
Ерлан Тургумбаев: «Кроме того, там было много багажа: пассажиры находились на втором этаже, на первом — багаж. При возгорании водитель остановил автобус, они выскочили из машины, пытались спасти пассажиров, но пламя было большое, салон был заблокирован».
В данный момент из автобуса извлечены тела 44 погибших. По словам Тургумбаева, они сильно обгорели, идентифицировать их визуально невозможно. Идентификация пройдет в морге Актобе.
Напомним, накануне в Иргизском районе Актюбинской области Казахстана загорелся автобус с 57 пассажирами. В результате ЧП погибли 52 человека, пятерым удалось выжить. Сообщается, что автобус ехал из Узбекистана в Россию.
По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Другую версию рассказал водитель автобуса, шедшего следом. Он пообщался с выжившим коллегой.
Водитель автобуса: «Говорит, что узбеки в автобусе грелись паяльной лампой и кто-то что-то не поделил, пнул баклажку с бензином. Попало на паяльную лампу. Сразу все полыхнуло в салоне, поэтому никто и не успел».
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