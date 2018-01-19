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    Резню и пожар в бурятской школе устроили трое подростков

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    • Фото: tayga.info
    Резню и пожар в бурятской школе устроили трое подростков

    Резню и пожар в бурятской школе устроили трое подростков

    Резню и пожар в бурятской школе устроили трое подростков
  • Фото: tayga.info

    • На школу в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ напали трое молодых людей. Один из них задержан, двоим удалось скрыться.

    Детали произошедшего уточнили в пресс-службе правительства Бурятии. По последним данным, трое молодых людей проникли в школу №5 в поселке Сосновый Бор около 9:00. Надев маски, они бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники атаковали их, используя топор и ножи.

    смотретьСМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ
    Ранения получили трое учеников, 44-летняя учительница и один из нападавших, пытавшийся заколоть себя при задержании. Под конвоем он доставлен в медицинское учреждение. Двоих других нападавших ищут.

    У пострадавших школьников резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец.

    Минздрав Бурятии: «Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности».

    Школа закрыта и оцеплена. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. Рассматривается версия координации через социальные сети.

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