Резню и пожар в бурятской школе устроили трое подростков

На школу в микрорайоне Сосновый Бор в
Улан-Удэ напали трое молодых людей. Один из них задержан, двоим удалось скрыться.
Детали произошедшего уточнили в пресс-службе правительства Бурятии. По последним данным, трое молодых людей проникли в школу №5 в поселке Сосновый Бор около 9:00. Надев маски, они бросили в кабинет русского языка и литературы, где проходил урок у учеников 7 класса, бутылку с зажигательной смесью. В кабинете произошло возгорание, когда ученики и учительница выбегали из кабинета, злоумышленники атаковали их, используя топор и ножи.
Ранения получили трое учеников, 44-летняя учительница и один из нападавших, пытавшийся заколоть себя при задержании. Под конвоем он доставлен в медицинское учреждение. Двоих других нападавших ищут.
У пострадавших школьников резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец.
Минздрав Бурятии: «Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности».
Школа закрыта и оцеплена. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. Рассматривается версия координации через социальные сети.
Ранения получили трое учеников, 44-летняя учительница и один из нападавших, пытавшийся заколоть себя при задержании. Под конвоем он доставлен в медицинское учреждение. Двоих других нападавших ищут.
У пострадавших школьников резаные раны, у одной из девочек ампутирован палец.
Минздрав Бурятии: «Пострадавшим детям 13 лет, все они учатся в одном классе. Они получили существенные травмы: это резаные раны от топора, ожогов нет. У одной девочки травматическая ампутация второго пальца. У одного мальчика травмы головы, спина повреждена и конечности».
Школа закрыта и оцеплена. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Правоохранительные органы проверят версию о взаимосвязи трех вооруженных нападений на школы — в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ, которые произошли в течение одной недели. Рассматривается версия координации через социальные сети.
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