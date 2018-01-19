Резня и пожар в бурятской школе: у нападавшего был сообщник

Пять человек получили ранения в результате нападения с применением топора на школу в
Улан-Удэ. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
По последним данным, двое учеников 9-го класса одной из школ в микрорайоне «Сосновый бор» Улан-Удэ с топором напали на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью подожгли учебное помещение. В результате ранения получили три ученика, учитель и как минимум один из нападавших, который пытался заколоть себя.
Прокуратура Бурятии: «Действительно, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый, 2000 года рождения. Сейчас эти данные уточняются».
Пострадавшим детям — по 13 лет, это учащиеся одного класса. У них сочетанные травмы и резаные травмы от топора. Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина. От огня никто не пострадал.
Минздрав Бурятии: «Всего пять пострадавших, четверо детей и одна женщина 44 лет. Трое в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в БСМП».
По последним данным, подросток, напавший на школу, после попытки самоубийства находится в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Мотивы выясняются.
Прокуратура Бурятии: «Действительно, по предварительным данным, в деле может быть второй подозреваемый, 2000 года рождения. Сейчас эти данные уточняются».
Пострадавшим детям — по 13 лет, это учащиеся одного класса. У них сочетанные травмы и резаные травмы от топора. Одной из девочек нападавшие отрубили палец, у мальчика повреждена спина. От огня никто не пострадал.
Минздрав Бурятии: «Всего пять пострадавших, четверо детей и одна женщина 44 лет. Трое в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести. В военном госпитале они были доведены до транспортабельного состояния, их перевезли в БСМП».
По последним данным, подросток, напавший на школу, после попытки самоубийства находится в тяжелом состоянии.
Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство». Мотивы выясняются.
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