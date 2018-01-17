Школьник в Челябинской области получил ножевое ранение в драке с одноклассником

Полиция начала проверку по факту драки в школе в Челябинской области, в которой пострадал подросток.
Полиция начала проверку по факту драки в школе Сосновского района Челябинской области. Между двумя девятиклассниками 16 и 17 лет произошел конфликт, и один из подростков ударил другого ножом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
Из сообщения ГУ МВД по Челябинской области: «Подозреваемый — 16-летний подросток — задержан. В настоящее время проводится дальнейшая проверка».
Сообщается, что пострадавшему была оказана медицинская помощь. Рана не представляет опасности, и подростка уже отпустили домой. Как сообщили «Интерфаксу» в региональной прокуратуре, подростки конфликтовали уже давно.
Из сообщения прокуратуры Челябинской области: «Младший ударил ножом старшего, который, как рассказывают школьники, его постоянно обижал. Оба учатся в девятом классе второй год. Школьник, получивший ранение, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться во всех обстоятельствах происшествия. Это уже второй случай на этой неделе, когда в школы проходят вооруженные ученики. В понедельник, 16 января, двое подростков, вооруженные ножами, ворвались в класс школы №127 в Перми и напали на четвероклассников и учительницу. В результате пострадали 15 человек. Подростков сегодня арестовали, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершенном по предварительному сговору.
Из сообщения ГУ МВД по Челябинской области: «Подозреваемый — 16-летний подросток — задержан. В настоящее время проводится дальнейшая проверка».
Сообщается, что пострадавшему была оказана медицинская помощь. Рана не представляет опасности, и подростка уже отпустили домой. Как сообщили «Интерфаксу» в региональной прокуратуре, подростки конфликтовали уже давно.
Из сообщения прокуратуры Челябинской области: «Младший ударил ножом старшего, который, как рассказывают школьники, его постоянно обижал. Оба учатся в девятом классе второй год. Школьник, получивший ранение, состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил разобраться во всех обстоятельствах происшествия. Это уже второй случай на этой неделе, когда в школы проходят вооруженные ученики. В понедельник, 16 января, двое подростков, вооруженные ножами, ворвались в класс школы №127 в Перми и напали на четвероклассников и учительницу. В результате пострадали 15 человек. Подростков сегодня арестовали, им предъявлены обвинения в покушении на убийство, совершенном по предварительному сговору.
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