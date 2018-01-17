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    Устроившим резню в школе пермским подросткам предъявили обвинение

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    • Фото: Хакимов Игорь / ТАСС
    Устроившим резню в школе пермским подросткам предъявили обвинение

    Устроившим резню в школе пермским подросткам предъявили обвинение

    Устроившим резню в школе пермским подросткам предъявили обвинение
  • Фото: Хакимов Игорь / ТАСС

    • Следствие предъявило обвинение юношам, которые с ножами напали на учеников пермской школы №127 и ранили преподавателя.

    Двое подростков, устроившие бойню в стенах образовательного учреждения, по решению суда арестованы на 2 месяца. Сегодня им предъявлено обвинение в покушении на убийство.

    Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета РФ: «Главным следственным управлением СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в одной из школ Мотовилихинского района Перми. Двум несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статье „Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору“».

    Конфликт между двумя подростками с применением холодного оружия произошел 15 января в школе №127. В результате ЧП пострадали 15 человек, в том числе зачинщики драки, 12 раненых были госпитализированы. На данный момент состояние здоровья обвиняемых не позволяет перевезти их в СИЗО. Молодые люди останутся в больнице, пока медики не удостоверятся, что состоянию здоровья ничто не угрожает.

    смотретьНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Меру пресечения для фигурантов избирали на выездных заседаниях суда, они проходили в городской клинической больнице №4 в двух палатах. Так как подсудимые находятся в разных палатах, судей на процессах также было два. Комментировать решение суда следователь и судьи отказались.

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