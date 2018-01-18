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    После резни в пермской школе завели новое уголовное дело — о халатности

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    • Фото: РИА Новости, Игорь Катаев
    После резни в пермской школе завели новое уголовное дело — о халатности

    После резни в пермской школе завели новое уголовное дело — о халатности

    После резни в пермской школе завели новое уголовное дело — о халатности
  • Фото: РИА Новости, Игорь Катаев

    • Уголовное дело о халатности возбудили после массовой поножовщины в школе Перми. В результате нападения получили травмы 15 человек.

    Об этом агентству ТАСС сообщил старший помощник прокурора Мотовилихинского района Алексей Пономарёв.

    Алексей Пономарёв, старший помощник прокурора: «Дело возбуждено по ст. 293 УК РФ „Халатность“».

    Круг подозреваемых по новому уголовному делу в связи с резней в школе пока неизвестен.

    Ранее следствием было возбуждено дело по по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Нападавшим уже предъявлено обвинение.

    смотретьНапавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Напавшие на школу в Перми подростки собирались убить друг друга ради славы
    Инцидент в учебном учреждении произошел утром 15 января. Вооруженные ножами десятиклассник и бывший ученик ворвались в класс и напали на детей. Травмы получили 15 человек, в том числе четвероклассники и учительница.

    смотретьСуд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе
    Суд арестовал зачинщиков поножовщины в пермской школе
    В настоящее время участники нападения — бывший ученик школы Лев Биджаков и десятиклассник Александр Буслидзе — остаются под контролем врачей. Подростки заявили, что хотели прославиться и долго готовились к нападению. После атаки они собирались убить друг друга.

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