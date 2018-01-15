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    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки. дети и подростки, нападения, Пермь, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРезня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

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    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

      В отношении 16-летнего Льва Биджакова, устроившего резню в школе в Перми, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы Биджакова и его сообщника.

      На кадрах задержания напавших на школу в Перми видно, как дети спешно покидают здание, следом сотрудники полиции выводят на улицу 16-летнего Льва Биджакова. Его укладывают на носилки: по словам очевидцев, он пытался покончить с собой и нанес себе несколько ударов ножом. Впрочем, судя по записи, Биджаков в сознании. Не исключено, что в ближайшее время прямо в больнице его допросят следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». К этой минуте известно о 15 раненых. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

      Уже точно известно: Биджаков учится в лицее по соседству со школой, где произошло ЧП. По словам его приятелей, молодой человек — круглый отличник, участник и победитель краевых олимпиад, а также поклонник американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы «Колумбайн». Как говорят одноклассники Биджакова, он часто ссорился со сверстниками. После очередного конфликта в соцсети, как полагают сыщики, Биджаков и спланировал нападение вместе со своим 17-летним приятелем. Сообщник Биджакова ранее учился в этой школе, неоднократно оставался на второй год и, по словам учителей, кое-как окончил девятый класс.

      смотретьЧисло пострадавших при нападении в пермской школе выросло до 13 человек
      Число пострадавших при нападении в пермской школе выросло до 13 человек
      Сотрудники СК уже пообщались со школьными охранниками. Главный вопрос — как двое вооруженных подростков прошли в школу? По некоторым данным, в учебное заведение подозреваемые прошли через черный ход. По другой информации, они все же воспользовались пропуском, после чего ворвались в аудиторию, где шли занятия у четвероклассников и молча атаковали. Защитить детей поспешила педагог Наталья Шагулина. Она получила тяжелые ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи.

      смотретьЗадержание одного из напавших на школу в Перми сняли на видео
      Задержание одного из напавших на школу в Перми сняли на видео
      Услышав крики, охранники нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыли машины скорой помощи, полиция и сотрудники СК. Здание оцепили, детей эвакуировали.

      Уже сегодня во всех пермских школах начнутся проверки. Прокуроры выяснят, можно ли было предотвратить преступление и знал ли кто-то о страшном плане подростков. По данным сотрудников СК, один из подозреваемых состоял на учете у психиатра. И теперь предстоит узнать, почему медики не отправили его на принудительное лечение, если он имел нездоровую тягу к оружию и действительно был опасен для других.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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