Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки

В отношении
16-летнего Льва Биджакова, устроившего резню в школе в Перми, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Следователи выясняют мотивы Биджакова и его сообщника.
На кадрах задержания напавших на школу в Перми видно, как дети спешно покидают здание, следом сотрудники полиции выводят на улицу 16-летнего Льва Биджакова. Его укладывают на носилки: по словам очевидцев, он пытался покончить с собой и нанес себе несколько ударов ножом. Впрочем, судя по записи, Биджаков в сознании. Не исключено, что в ближайшее время прямо в больнице его допросят следователи. Они возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». К этой минуте известно о 15 раненых. Состояние нескольких пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.
Уже точно известно: Биджаков учится в лицее по соседству со школой, где произошло ЧП. По словам его приятелей, молодой человек — круглый отличник, участник и победитель краевых олимпиад, а также поклонник американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы «Колумбайн». Как говорят одноклассники Биджакова, он часто ссорился со сверстниками. После очередного конфликта в соцсети, как полагают сыщики, Биджаков и спланировал нападение вместе со своим 17-летним приятелем. Сообщник Биджакова ранее учился в этой школе, неоднократно оставался на второй год и, по словам учителей, кое-как окончил девятый класс.
Сотрудники СК уже пообщались со школьными охранниками. Главный вопрос — как двое вооруженных подростков прошли в школу? По некоторым данным, в учебное заведение подозреваемые прошли через черный ход. По другой информации, они все же воспользовались пропуском, после чего ворвались в аудиторию, где шли занятия у четвероклассников и молча атаковали. Защитить детей поспешила педагог Наталья Шагулина. Она получила тяжелые ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Услышав крики, охранники нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыли машины скорой помощи, полиция и сотрудники СК. Здание оцепили, детей эвакуировали.
Уже сегодня во всех пермских школах начнутся проверки. Прокуроры выяснят, можно ли было предотвратить преступление и знал ли кто-то о страшном плане подростков. По данным сотрудников СК, один из подозреваемых состоял на учете у психиатра. И теперь предстоит узнать, почему медики не отправили его на принудительное лечение, если он имел нездоровую тягу к оружию и действительно был опасен для других.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
Уже точно известно: Биджаков учится в лицее по соседству со школой, где произошло ЧП. По словам его приятелей, молодой человек — круглый отличник, участник и победитель краевых олимпиад, а также поклонник американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы «Колумбайн». Как говорят одноклассники Биджакова, он часто ссорился со сверстниками. После очередного конфликта в соцсети, как полагают сыщики, Биджаков и спланировал нападение вместе со своим 17-летним приятелем. Сообщник Биджакова ранее учился в этой школе, неоднократно оставался на второй год и, по словам учителей, кое-как окончил девятый класс.
Сотрудники СК уже пообщались со школьными охранниками. Главный вопрос — как двое вооруженных подростков прошли в школу? По некоторым данным, в учебное заведение подозреваемые прошли через черный ход. По другой информации, они все же воспользовались пропуском, после чего ворвались в аудиторию, где шли занятия у четвероклассников и молча атаковали. Защитить детей поспешила педагог Наталья Шагулина. Она получила тяжелые ранения, сейчас за ее жизнь борются врачи.
Услышав крики, охранники нажали тревожную кнопку. Через несколько минут на место прибыли машины скорой помощи, полиция и сотрудники СК. Здание оцепили, детей эвакуировали.
Уже сегодня во всех пермских школах начнутся проверки. Прокуроры выяснят, можно ли было предотвратить преступление и знал ли кто-то о страшном плане подростков. По данным сотрудников СК, один из подозреваемых состоял на учете у психиатра. И теперь предстоит узнать, почему медики не отправили его на принудительное лечение, если он имел нездоровую тягу к оружию и действительно был опасен для других.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.
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