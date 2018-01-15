Резня в пермской школе: учительница успела спасти нескольких детей

Учительница, которая получила тяжелые ранения при нападении двоих подростков на школу в Перми, успела спасти нескольких учеников.
Учительница, которая серьезно пострадала при поножовщине в пермской школе №127, помогла спастись нескольким ученикам. Об этом РИА Новости сообщила мать одного из учеников. По ее словам, «учительница оттолкнула нападавшего, поэтому мальчики отбежали».
По данным местных СМИ, педагога зовут Наталья Шагулина. Она классный руководитель одного из четвертых классов. Именно в ее класс во время урока ворвались двое вооруженных подростков в капюшонах. Женщина получила удар ножом в шею, она госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. По словам очевидцев, учительница была первой, кого атаковали нападавшие.
В понедельник утром в школе в Мотовилихинском районе Перми между двумя несовершеннолетними — десятиклассником и бывшим учеником — произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек: дети 10–11 лет, учительница и сами нападавшие.
Местные СМИ сообщают, что это был не конфликт двух подростков, а целенаправленное нападение. Подростки были вооружены нунчаками и ножом. Один из злоумышленников встал у дверей, чтобы помешать детям покинуть класс, а второй начал наносить удары ножом.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно также, что один из нападавших состоял ранее на учете в психоневрологическом диспансере.
По данным местных СМИ, педагога зовут Наталья Шагулина. Она классный руководитель одного из четвертых классов. Именно в ее класс во время урока ворвались двое вооруженных подростков в капюшонах. Женщина получила удар ножом в шею, она госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. По словам очевидцев, учительница была первой, кого атаковали нападавшие.
В понедельник утром в школе в Мотовилихинском районе Перми между двумя несовершеннолетними — десятиклассником и бывшим учеником — произошел конфликт с применением холодного оружия. В результате ЧП пострадали 15 человек: дети 10–11 лет, учительница и сами нападавшие.
Местные СМИ сообщают, что это был не конфликт двух подростков, а целенаправленное нападение. Подростки были вооружены нунчаками и ножом. Один из злоумышленников встал у дверей, чтобы помешать детям покинуть класс, а второй начал наносить удары ножом.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно также, что один из нападавших состоял ранее на учете в психоневрологическом диспансере.
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