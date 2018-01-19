СМИ: старшеклассник с «коктейлем Молотова» устроил пожар в школе в Улан-Удэ

Вооруженный топором старшеклассник с «коктейлем Молотова» ворвался в здание школы в поселке Сосновый Бор в
Улан-Удэ. Как сообщают местные СМИ, юноша устроил пожар в учебном заведении.
В МЧС подтвердили, что сообщение о возгорании в здании школы по улице Бонивура поступило на телефон спасения 101 сегодня утром, передает РИА Новости. К месту пожара были направлены пожарно-спасательные подразделения.
МЧС: «Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал».
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Глава региона Алексей Цыденов прервал свою поездку в Монголию в связи с сообщением о нападении на школу.
МЧС: «Когда пожарные прибыли на место, площадь возгорания в учебном классе составляла около 15 квадратных метров. Спустя несколько минут пожар был ликвидирован. Из здания школы были эвакуированы более 500 человек. По предварительным данным, от опасных факторов пожара (отравление угарным газом, термические ожоги) никто не пострадал».
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Глава региона Алексей Цыденов прервал свою поездку в Монголию в связи с сообщением о нападении на школу.
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