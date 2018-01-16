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    Пострадавшая в резне в пермской школе учительница пришла в сознание

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    Пострадавшая в резне в пермской школе учительница пришла в сознание

    Пострадавшая в резне в пермской школе учительница пришла в сознание

    Пострадавшая в резне в пермской школе учительница пришла в сознание

    Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время поножовщины в пермской школе.

    Защищавшая учеников учительница, получившая ножевые ранения в пермской школе, пришла в сознание, но остается в реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию врачей городской больницы №4 в Перми. Врачи также говорят, что о переводе пострадавшей в другую клинику речи не идет, ей оказывается вся необходимая лечебная помощь.

    Также врачи рассказали о состоянии двоих подростков, устроивших резню в школе. Один из них уже переведен в отделение сосудистой хирургии, второго переведут туда сегодня из реанимационного отделения.

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    Напомним, поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в четвертый класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй бил детей ножом. По словам одноклассников, 16-летний Лев Биджаков, который был организатором нападения, — является поклонником американских подростков, устроивших в 1999 году бойню в американской школе Columbine.

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    Резня в пермской школе: нападавший пытался покончить с собой после атаки
    В результате в школе пострадали 15 человек. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни. Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил ввести контроль за поведением детей в соцсетях. Следственные органы изучают все обстоятельства происшествия. Для расследования ЧП создана специальная рабочая группа во главе с министром образования и науки Ольгой Васильевой. В Пермь также приехала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.

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