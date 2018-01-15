В Госдуме предложили наградить учительницу, спасшую детей в пермской школе

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке предложил представить к госнаграде Наталию Шагулину, которая успела спасти учеников в пермской школе от нападения вооруженных подростков.
Учительницу Наталию Шагулину, которая спасла нескольких учеников во время резни в пермской школе №127, предложено представить к награде. Соответствующее обращение депутат Госдумы Борис Чернышов уже направил губернатору Пермского края Максиму Решетникову, передает RT.
Из обращения депутата Госдумы Бориса Чернышова: «В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками».
Ранее родители учеников, в классе которых произошло нападение, рассказали, что Шагулина успела оттолкнуть нападавшего и спасла нескольких учеников своего класса. Сама она получила удар ножом в шею, ее госпитализировали. Врачи уже провели ей операцию, ее состояние оценивается как тяжелое. По словам очевидцев, учительница была первой, кого атаковали нападавшие.
Резня в школе в Мотовилихинском районе Перми произошла в понедельник утром. Нападавшими были двое подростков — десятиклассник и бывший ученик этой школы. В результате ЧП пострадали 15 человек: дети 10–11 лет, учительница и сами нападавшие. По одной версии, молодые люди поссорились, устроили драку и ворвались в класс, где их попытались разнять. Однако есть данные, что это был не конфликт двух подростков, а целенаправленное нападение. Подростки были вооружены нунчаками и ножом. Один из злоумышленников встал у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй начал наносить удары ножом. Один из преступников, Лев Биджаков, после нападения пытался покончить с собой, утверждают очевидцы.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно также, что один из нападавших состоял ранее на учете в психоневрологическом диспансере.
Из обращения депутата Госдумы Бориса Чернышова: «В связи с трагическими событиями, произошедшими в школе №127 г. Перми, где пострадали по меньшей мере 15 человек, прошу Вас представить к государственной награде учительницу младших классов Шагулину Наталию Васильевну, которая пыталась защитить и предотвратить конфликт между учениками».
Ранее родители учеников, в классе которых произошло нападение, рассказали, что Шагулина успела оттолкнуть нападавшего и спасла нескольких учеников своего класса. Сама она получила удар ножом в шею, ее госпитализировали. Врачи уже провели ей операцию, ее состояние оценивается как тяжелое. По словам очевидцев, учительница была первой, кого атаковали нападавшие.
Резня в школе в Мотовилихинском районе Перми произошла в понедельник утром. Нападавшими были двое подростков — десятиклассник и бывший ученик этой школы. В результате ЧП пострадали 15 человек: дети 10–11 лет, учительница и сами нападавшие. По одной версии, молодые люди поссорились, устроили драку и ворвались в класс, где их попытались разнять. Однако есть данные, что это был не конфликт двух подростков, а целенаправленное нападение. Подростки были вооружены нунчаками и ножом. Один из злоумышленников встал у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй начал наносить удары ножом. Один из преступников, Лев Биджаков, после нападения пытался покончить с собой, утверждают очевидцы.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Известно также, что один из нападавших состоял ранее на учете в психоневрологическом диспансере.
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