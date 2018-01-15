Кузнецова назвала действия сотрудников пермской школы во время резни «хаотичными»

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ назвала действия сотрудников школы при эвакуации детей «нелогичными» и «хаотичными».
Действия сотрудников пермской школы, в которой в понедельник двое подростков напали на четвероклассников и учительницу, хаотичны, нелогичны и свидетельствуют об отсутствии должной подготовки. Об этом заявила Анна Кузнецова, прибывшая сегодня в Пермь.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан четко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым. Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне».
При этом Кузнецова отметила четкую работу силовиков и бригады скорой помощи, передает «Интерфакс».
Поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.
В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять учеников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни. Школу эвакуировали, часть детей убежала в находящийся по соседству торговый центр.
Анна Кузнецова приехала в Пермь, чтобы принять участие в совещании с местными следователями, прокурорами, комиссией по делам несовершеннолетних и представителями министерства образования региона, на котором будут обсуждаться причины преступления и меры профилактики подобных ситуаций. Ранее вице-премер Ольга Голодец сообщила о создании рабочей группы, которая будет разбираться в причинах ЧП, а в Росгвардии сообщили, что после произошедшего проведут проверку всех частных охранных предприятий.
Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан четко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым. Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне».
При этом Кузнецова отметила четкую работу силовиков и бригады скорой помощи, передает «Интерфакс».
Поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.
В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять учеников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни. Школу эвакуировали, часть детей убежала в находящийся по соседству торговый центр.
Анна Кузнецова приехала в Пермь, чтобы принять участие в совещании с местными следователями, прокурорами, комиссией по делам несовершеннолетних и представителями министерства образования региона, на котором будут обсуждаться причины преступления и меры профилактики подобных ситуаций. Ранее вице-премер Ольга Голодец сообщила о создании рабочей группы, которая будет разбираться в причинах ЧП, а в Росгвардии сообщили, что после произошедшего проведут проверку всех частных охранных предприятий.
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