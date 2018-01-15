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    Кузнецова назвала действия сотрудников пермской школы во время резни «хаотичными»

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    • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС
    Кузнецова назвала действия сотрудников пермской школы во время резни «хаотичными»

    Кузнецова назвала действия сотрудников пермской школы во время резни «хаотичными»

    Кузнецова назвала действия сотрудников пермской школы во время резни «хаотичными»
  • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС

    • Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ назвала действия сотрудников школы при эвакуации детей «нелогичными» и «хаотичными».

    Действия сотрудников пермской школы, в которой в понедельник двое подростков напали на четвероклассников и учительницу, хаотичны, нелогичны и свидетельствуют об отсутствии должной подготовки. Об этом заявила Анна Кузнецова, прибывшая сегодня в Пермь.

    Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ: «Алгоритм реагирования в подобных случаях должен быть отработан четко. После происшествия часть детей побежали в медпункт, часть детей побежали в больницу. Вход в школу, по рассказам детей, остался неконтролируемым. Вызывает вопрос отсутствие навыков поведения в подобных ситуациях, они должны быть заучены на автоматическом уровне».

    При этом Кузнецова отметила четкую работу силовиков и бригады скорой помощи, передает «Интерфакс».

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    Поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.

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    В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять учеников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни. Школу эвакуировали, часть детей убежала в находящийся по соседству торговый центр.

    Анна Кузнецова приехала в Пермь, чтобы принять участие в совещании с местными следователями, прокурорами, комиссией по делам несовершеннолетних и представителями министерства образования региона, на котором будут обсуждаться причины преступления и меры профилактики подобных ситуаций. Ранее вице-премер Ольга Голодец сообщила о создании рабочей группы, которая будет разбираться в причинах ЧП, а в Росгвардии сообщили, что после произошедшего проведут проверку всех частных охранных предприятий.

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