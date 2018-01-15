Спецгруппа во главе с министром Васильевой разберется в ЧП в пермской школе

Ситуацию в пермской школе №127, где сегодня в результате поножовщины пострадали ученики и педагог, проанализирует специальная рабочая группа Правительства РФ во главе с министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой.
О готовящемся разбирательстве этого инцидента сообщила вице-премьер Ольга Голодец.
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации».
Кровавая драма в школе №127 Мотовилихинского района города Перми произошла этим утром. Бывший ученик этого образовательного учреждения и десятиклассник, вооруженные ножами, устроили в коридоре драку, а потом ворвались в кабинет, где занимался 4-й класс. В результате пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы с ножевыми ранениями, еще у троих — тяжелое психологическое состояние.
По предварительным данным, злоумышленникам по 16 лет, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц», передает «Интерфакс».
Ольга Голодец, заместитель председателя правительства РФ: «Сформирована рабочая группа во главе с министром образования по разбору ситуации».
Кровавая драма в школе №127 Мотовилихинского района города Перми произошла этим утром. Бывший ученик этого образовательного учреждения и десятиклассник, вооруженные ножами, устроили в коридоре драку, а потом ворвались в кабинет, где занимался 4-й класс. В результате пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы с ножевыми ранениями, еще у троих — тяжелое психологическое состояние.
По предварительным данным, злоумышленникам по 16 лет, один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушении на убийство двух и более лиц», передает «Интерфакс».
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