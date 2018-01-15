«Окровавленные дети разбегались»: очевидцы рассказали о резне в пермской школе

Появилась новая информация о нападении, которое произошло этим утром в пермской школе №127. Следователи выяснили, что сначала бывший ученик этого образовательного учреждения и десятиклассник устроили в коридоре драку, потом ввалились в кабинет, где занимался
4-й класс. По словам очевидцев, злоумышленников схватили без применения спецсредств.
О происходящем сразу после нападения рассказал представитель охранной фирмы «Цербер», сотрудники которой первыми приехали на место ЧП. Они увидели выбегающих из здания школы детей, многие были в крови и без верхней одежды, передает РИА Новости.
Андрей Козеев, генеральный директор охранной фирмы «Цербер»: «Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. На место выехали два экипажа предприятия, наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам. Когда прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей из здания».
По словам Козеева, нападавших не пришлось задерживать силой.
Андрей Козеев: «Преступников не пришлось задерживать с помощью силы и спецсредств, потому что они были ранены, не могли убежать, а лежали там».
Работники торгового центра, который находится рядом с школой, рассказали, как утром к ним прибежали окровавленные дети и сообщили о вооруженной драке между учениками.
Сотрудник торгового центра: «Мы первым делом нажали на тревожную кнопку, а потом вызвали экстренные службы. Пока ехала скорая, наши работники успокаивали детей, дали воды, одного положили на стулья. Дети были в шоковом состоянии».
Напротив школы, где произошло ЧП, находится другая школа — №133. Туда эвакуировали основную часть учеников. Им предоставили свободные классы, дали воды, в здании работает столовая, при желании дети могут покушать. По версии регионального СКР, конфликт в школе начался в коридоре с драки между подростками и продолжился в классе.
Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю: «По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники».
Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, СКР, МЧС и бригады скорой помощи, в здание пускают только учителей и родственников детей. По информации ТАСС, перед входом в здание на снегу видны капли крови.
По уточненным данным, в результате конфликта в школе №127 пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы в детскую клиническую больницу №15. Учительница и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. Сообщается, что возраст пострадавших детей — 10–12 лет, преподавателю — 47 лет. Двум юношам, которые затеяли драку и устроили резню, — 16 лет.
Конфликт вооруженных нунчаками и ножом подростков пытались погасить находившиеся в школе педагоги и ученики. По предварительным данным, один из злоумышленников ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
Андрей Козеев, генеральный директор охранной фирмы «Цербер»: «Дети разбегались во все стороны от школы, некоторые из них были окровавлены. На место выехали два экипажа предприятия, наши сотрудники до прибытия врачей оказывали первую доврачебную помощь школьникам. Когда прибыли экстренные службы, охранники помогли с эвакуацией детей из здания».
По словам Козеева, нападавших не пришлось задерживать силой.
Андрей Козеев: «Преступников не пришлось задерживать с помощью силы и спецсредств, потому что они были ранены, не могли убежать, а лежали там».
Работники торгового центра, который находится рядом с школой, рассказали, как утром к ним прибежали окровавленные дети и сообщили о вооруженной драке между учениками.
Сотрудник торгового центра: «Мы первым делом нажали на тревожную кнопку, а потом вызвали экстренные службы. Пока ехала скорая, наши работники успокаивали детей, дали воды, одного положили на стулья. Дети были в шоковом состоянии».
Напротив школы, где произошло ЧП, находится другая школа — №133. Туда эвакуировали основную часть учеников. Им предоставили свободные классы, дали воды, в здании работает столовая, при желании дети могут покушать. По версии регионального СКР, конфликт в школе начался в коридоре с драки между подростками и продолжился в классе.
Пресс-служба Следственного управления СКР по Пермскому краю: «По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники».
Сейчас территория школы оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, СКР, МЧС и бригады скорой помощи, в здание пускают только учителей и родственников детей. По информации ТАСС, перед входом в здание на снегу видны капли крови.
По уточненным данным, в результате конфликта в школе №127 пострадали 15 человек, 12 из них госпитализированы в детскую клиническую больницу №15. Учительница и двое молодых людей 15–16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4. Сообщается, что возраст пострадавших детей — 10–12 лет, преподавателю — 47 лет. Двум юношам, которые затеяли драку и устроили резню, — 16 лет.
Конфликт вооруженных нунчаками и ножом подростков пытались погасить находившиеся в школе педагоги и ученики. По предварительным данным, один из злоумышленников ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.
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