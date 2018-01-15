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    Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов после поножовщины в пермской школе

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    • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС
    Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов после поножовщины в пермской школе

    Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов после поножовщины в пермской школе

    Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов после поножовщины в пермской школе
  • Фото: Кимерлинг Максим / ТАСС

    • Сотрудники Росгвардии проверят частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность в школах.

    Правоохранители намерены проверить качество и законность работы ЧОПов, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.

    Кроме того, будут проверяться наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией.

    Также сотрудники Росгвардии вместе с администрациями учебных заведений и ЧОПами намерены выработать алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций и механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты.

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    Как сообщили в Росгвардии, начать массовую проверку решено после ЧП в пермской школе №127. Там сегодня утром десятиклассник и бывший ученик школы, которые были вооружены нунчаками и ножом, напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.

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    В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять четырехклассников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни.

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