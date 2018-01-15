Росгвардия объявила о массовой проверке ЧОПов после поножовщины в пермской школе

Сотрудники Росгвардии проверят частные охранные предприятия, которые обеспечивают безопасность в школах.
Правоохранители намерены проверить качество и законность работы ЧОПов, а также уровень подготовленности охранников к действиям в различных ситуациях.
Кроме того, будут проверяться наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией.
Также сотрудники Росгвардии вместе с администрациями учебных заведений и ЧОПами намерены выработать алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций и механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты.
Как сообщили в Росгвардии, начать массовую проверку решено после ЧП в пермской школе №127. Там сегодня утром десятиклассник и бывший ученик школы, которые были вооружены нунчаками и ножом, напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.
В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять четырехклассников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни.
Кроме того, будут проверяться наличие и исправность систем видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации, сигналов оповещения и управления эвакуацией.
Также сотрудники Росгвардии вместе с администрациями учебных заведений и ЧОПами намерены выработать алгоритмы действий охранников при возникновении чрезвычайных ситуаций и механизмы первичного реагирования на внутренние конфликты.
Как сообщили в Росгвардии, начать массовую проверку решено после ЧП в пермской школе №127. Там сегодня утром десятиклассник и бывший ученик школы, которые были вооружены нунчаками и ножом, напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом.
В результате пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять четырехклассников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни.
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