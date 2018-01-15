После резни в школе пермские власти предложили следить за детьми в соцсетях

Глава Перми предложил ввести контроль над детьми из «группы риска» в социальных сетях.
Глава Перми Дмитрий Самойлов предложил ввести контроль за поведением детей в соцсетях. С этим предложением он выступил на заседании оперативного штаба, созванного после поножовщины в школе №127. На заседании обсуждались меры безопасности в учебных заведениях, передает пресс-служба пермской мэрии.
По словам Самойлова, важнее всего следить за действиями детей из «групп риска» — например, из неблагополучных семей. Эту работу необходимо вести совместно с родителями, уверен глава Перми.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: «Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми „групп риска“, семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет».
Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила, что в ближайшее время во всех школах пройдут специальные родительские собрания.
Поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом. По словам одноклассников, 16-летний Лев Биджаков, который был организатором нападения, — поклонник американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы «Колумбайн».
В результате нападения на пермскую школу пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять учеников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни.
Обстоятельства ЧП сейчас изучают городские власти, правоохранители, а также специальная рабочая группа во главе с министром образования и науки Ольгой Васильевой. Министр в ближайшее время прибудет в Пермь. В Пермь также приехала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
По словам Самойлова, важнее всего следить за действиями детей из «групп риска» — например, из неблагополучных семей. Эту работу необходимо вести совместно с родителями, уверен глава Перми.
Дмитрий Самойлов, глава Перми: «Нужно создать механизм контроля в соцсетях, как минимум, за детьми „групп риска“, семей в социально опасном положении, и сделать это вместе с родителями, вплоть до родительских комитетов каждого класса, вместе с педагогами. Это тяжелая работа, но других вариантов нет».
Замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева сообщила, что в ближайшее время во всех школах пройдут специальные родительские собрания.
Поножовщина в пермской школе №127 произошла в понедельник утром. Десятиклассник и бывший ученик школы, вооруженные нунчаками и ножом, ворвались в класс и напали на детей. Поступали сообщения о том, что один из злоумышленников стоял у дверей, чтобы помешать детям выйти из класса, а второй наносил им удары ножом. По словам одноклассников, 16-летний Лев Биджаков, который был организатором нападения, — поклонник американских подростков, которые в 1999 году расправились с 13 учениками школы «Колумбайн».
В результате нападения на пермскую школу пострадали 15 человек. Сейчас в больнице остаются девять учеников, двое из них находятся в реанимации. Также были госпитализированы зачинщики драки и учительница, которая спасла нескольких учеников во время резни.
Обстоятельства ЧП сейчас изучают городские власти, правоохранители, а также специальная рабочая группа во главе с министром образования и науки Ольгой Васильевой. Министр в ближайшее время прибудет в Пермь. В Пермь также приехала уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
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