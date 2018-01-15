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    Власти Аргентины объявили о бессрочных поисках подлодки «Сан-Хуан»

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    Власти Аргентины объявили о бессрочных поисках подлодки «Сан-Хуан»

    Власти Аргентины объявили о бессрочных поисках подлодки <nobr>«Сан-Хуан»</nobr>

    Поиски пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» будут вестись бессрочно, до тех пор пока судно не будет обнаружено.

    Об этом заявил представить ВМС Аргентины Энрике Бальби на пресс-конференции в Буэнос-Айресе, передает РИА Новости

    Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Нет никакой даты для окончания поисков».

    Напомним, подлодка «Сан Хуан» исчезла 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины уже отправлен в отставку.

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    Океанографическое судно «Янтарь» подключилось к поискам пропавшей подлодки
    На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Продолжаются поиски самой субмарины, к ним подключились 13 государств, в том числе и Россия.

    Ранее бывший аналитик военно-морской разведки США опубликовал доклад, в котором говорится, что аргентинская подлодка была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд, и что моряки погибли мгновенно.






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