Опубликовано последнее сообщение с пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

В последнем донесении с борта субмарины
«Сан-Хуан» речь шла о неполадках в аккумуляторных батареях.
В сообщении аргентинских моряков было сказано, что «поток морской воды к аккумуляторам через вентиляционную систему вызвал короткое замыкание, в результате чего возник пожар». Также сообщается, что из строя вышли аккумуляторы в носовой части подлодки.
Кроме того ответственный член экипажа отмечал, что подлодка начала «погружаться» и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем, сообщил аргентинский канал A24.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби отмечал, что проблема в системе электроснабжения, о которой сообщал экипаж во время последнего контакта, была вызвана попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них. Также он заявил, что на борту «Сан-Хуана» не было боевых ракет и причиной возможного взрыва могла стать высокая концентрация водорода.
В аргентинском командовании не оставляют надежды, что экипаж подводной лодки может быть жив, однако находится в условиях экстремального выживания.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Кроме того ответственный член экипажа отмечал, что подлодка начала «погружаться» и что моряки будут и дальше информировать командование о происходящем, сообщил аргентинский канал A24.
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби отмечал, что проблема в системе электроснабжения, о которой сообщал экипаж во время последнего контакта, была вызвана попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них. Также он заявил, что на борту «Сан-Хуана» не было боевых ракет и причиной возможного взрыва могла стать высокая концентрация водорода.
В аргентинском командовании не оставляют надежды, что экипаж подводной лодки может быть жив, однако находится в условиях экстремального выживания.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
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