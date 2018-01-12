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    Разведка ВМС США: доклад по гибели аргентинской подлодки сделал бывший аналитик ведомства

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    Разведка ВМС США: доклад по гибели аргентинской подлодки сделал бывший аналитик ведомства

    Разведка ВМС США: доклад по гибели аргентинской подлодки сделал бывший аналитик ведомства

    Разведка ВМС США опровергла свою причастность к докладу об обстоятельствах гибели аргентинской подлодки San Juan.

    Как передает ТАСС, представители военно-морской разведки США (ONI) сообщили, что действующие сотрудники ведомства не имеют отношения к докладу о гибели аргентинской подводной лодки San Juan. И что доклад, ссылка на который ранее появилась в зарубежных СМИ, написан бывшим аналитиком ONI Брюсом Рулом.

    Комментарий пресс-службы военно-морской разведки США: «Автор этого доклада Брюс Рул покинул управление еще несколько лет назад. ВМС США не имеет никакого отношения к данной публикации, изложенные в ней выводы принадлежат исключительно самому бывшему аналитику ведомства».

    Ранее портал NavyLookout распространил ссылку на доклад, как выясняется, бывшего аналитика военно-морской разведки США, в котором говорится, что аргентинская подлодка San Juan была полностью разрушена в результате взрыва в течение 40 миллисекунд, и что моряки погибли мгновенно.

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    Аргентинская подводная лодка San Juan пропала 15 ноября. Сообщалось о взрыве, который прогремел в районе исчезновения подлодки. Эксперты выдвигают версию, что причиной взрыва могли стать неисправные аккумуляторы. На борту подводной лодки находились 44 человека, их признали погибшими. Глава ВМС Аргентины был отправлен в отставку. Поиски субмарины продолжаются, в них участвует и Россия.

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