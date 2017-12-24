Российские моряки нашли у берегов Аргентины объект, похожий на пропавшую подлодку

Российские военные исследуют у берегов Аргентины объект, который может оказаться пропавшей подводной лодкой
«Сан-Хуан».
Российские специалисты обнаружили на дне океана у берегов Аргентины новый объект, похожий на исчезнувшую подводную лодку «Сан-Хуан». В настоящее время его исследуют подводным аппаратом «Пантера плюс», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление аргентинских ВМС.
Из заявления ВМС Аргентины: «Эсминец „Саранди“ обнаружил новый объект, который будет исследован судном „Мальвинские острова“, на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат „Пантера плюс“».
Глубоководный аппарат сейчас установлен на аргентинском корабле, так как российское исследовательское судно «Янтарь» до субботы было в порту Монтевидео, где пополняло запасы. В настоящее время судно возвращается к месту поисков.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» исчезла 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины уже отправлен в отставку.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Продолжаются поиски самой субмарины, к ним подключились 13 государств.
Из заявления ВМС Аргентины: «Эсминец „Саранди“ обнаружил новый объект, который будет исследован судном „Мальвинские острова“, на борту которого находится российский телеуправляемый аппарат „Пантера плюс“».
Глубоководный аппарат сейчас установлен на аргентинском корабле, так как российское исследовательское судно «Янтарь» до субботы было в порту Монтевидео, где пополняло запасы. В настоящее время судно возвращается к месту поисков.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» исчезла 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте, который прогремел в районе исчезновения подлодки. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за того, что на подводную лодку были установлены неисправные аккумуляторы. Глава ВМС Аргентины уже отправлен в отставку.
На борту судна находились 44 человека, в их числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. 30 ноября ВМС Аргентины объявили о прекращении операции по спасению моряков, так как надежды найти их живыми уже не осталось. Продолжаются поиски самой субмарины, к ним подключились 13 государств.
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