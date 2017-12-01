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    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

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    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки <nobr>«Сан-Хуан»</nobr>

    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки «Сан-Хуан»

    Аргентина прекращает операцию по спасению экипажа пропавшей подлодки <nobr>«Сан-Хуан»</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Esteban Felix

    • ВМС Аргентины признали погибшим экипаж подводной лодки «Сан-Хуан», исчезнувшей 15 ноября.

    Министерство обороны Аргентины признало, что шансов на то, что экипаж пропавшей подводной лодки «Сан-Хуан» можно спасти, больше не осталось.

    Энрике Бальби, официальный представитель ВМС Аргентины: «Поисково-спасательная операция закончена. Министерство обороны сообщает о переходе к следующему этапу, который заключается в поиске субмарины».

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    Минобороны Аргентины обвинили в закупке неисправных деталей для подлодки «Сан-Хуан»
    Напомним, дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» исчезла 15 ноября в южной части Атлантического океана. В поисковой операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия. На шестой день поисков власти Аргентины признали: на борту лодки был пожар, но с ним якобы удалось справиться. Также сообщалось о взрыве в районе исчезновения субмарины.

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