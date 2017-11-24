Россия направит на поиски аргентинской подлодки гигантский самолет

Россия направит в Аргентину один из самых больших грузовых самолет в мире для помощи в поиске пропавшей военной подводной лодки
«Сан-Хуан».
Как сообщает Todo Noticias, речь идет о российском «Антонове», грузоподъемность которого составляется 150 тонн. Это один из самых больших самолетов мира. Кроме того по данным телеканала, в Аргентину в ближайшее время также может быть направлена российская мини-субмарина.
Накануне Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подлодки «Сан-Хуан» группу специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием, способным совершить погружения на глубину до 6 тысяч метров. Кроме того у российских спасателей в распоряжении будет комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера Плюс». Он предназначен для поиска и обследования аварийных и затонувших объектов на глубинах до одного километра.
Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
Накануне аргентинские военные отметили, что поисковая операция вошла в критическую стадию: прошло более недели после пропажи субмарины, и кислород у моряков на исходе. Вчера в районе, где пропала субмарина, был зафиксирован однократный мощный взрыв.
На борту субмарины находятся 44 членов экипажа, среди которых известная подводница — Элиана Мария Кравчик.
Накануне Минобороны РФ направило на место пропажи аргентинской подлодки «Сан-Хуан» группу специалистов 328-го экспедиционного поисково-спасательного отряда ВМФ, а также океанографическое судно «Янтарь» со специальным оборудованием, способным совершить погружения на глубину до 6 тысяч метров. Кроме того у российских спасателей в распоряжении будет комплекс телеуправляемого необитаемого подводного аппарата «Пантера Плюс». Он предназначен для поиска и обследования аварийных и затонувших объектов на глубинах до одного километра.
Россия стала 13-й страной, подключившейся к поисково-спасательной операции в Южной Атлантике.
Накануне аргентинские военные отметили, что поисковая операция вошла в критическую стадию: прошло более недели после пропажи субмарины, и кислород у моряков на исходе. Вчера в районе, где пропала субмарина, был зафиксирован однократный мощный взрыв.
На борту субмарины находятся 44 членов экипажа, среди которых известная подводница — Элиана Мария Кравчик.
Комментарии