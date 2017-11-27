ВМС Аргентины назвали возможную причину взрыва на пропавшей подлодке

Причиной взрыва на пропавшей подводной лодке
«Сан-Хуан» могла стать высокая концентрация водорода. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби.
Энрике Бальби, официальный представитель ВМС Аргентины: «Учитывая, что нам сообщили о взрыве и что на борту не было боевых торпед, так что они не могли стать причиной взрыва, можно сделать вывод, что взрыв был вызван высокой концентрацией водорода. Но мы не знаем, что к ней привело».
Он также отметил, что проблема в системе электроснабжения, о которой сообщал экипаж во время последнего контакта, была вызвана попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них.
Энрике Бальби: «На месте соединения аккумуляторов было то, что называется „дым без огня“».
Ранее он сообщил, что экипаж подводной лодки может быть жив, но находится в условиях экстремального выживания, передает ТАСС.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Он также отметил, что проблема в системе электроснабжения, о которой сообщал экипаж во время последнего контакта, была вызвана попаданием воды на аккумуляторы, а не неполадками в них.
Энрике Бальби: «На месте соединения аккумуляторов было то, что называется „дым без огня“».
Ранее он сообщил, что экипаж подводной лодки может быть жив, но находится в условиях экстремального выживания, передает ТАСС.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. Власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. Кроме морских судов, в ней участвуют десятки самолетов. Однако пока поиски не дали результатов. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время San Juan ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
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