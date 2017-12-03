Российский аппарат совершил первое погружение в зоне поиска аргентинской подлодки

Российский телеуправляемый подводный аппарат «Пантера плюс» совершил первое погружение в зоне поисковой операции. Он сделал снимок объекта, который ранее зафиксировали эхолоты.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: «Сигнал, зафиксированный 30 ноября эхолотом судна министерства сельского хозяйства, был проверен при помощи изображения, полученного российским аппаратом „Пантера плюс“».
По словам Бальби, проверка, что обнаруженный объект не является подводной лодкой «Сан Хуан». Он добавил, что поиски продолжаются. В ближайшее время специалисты проверят еще три сигнала, которые были зафиксированы на глубине 700, 800 и 900 метров, передает ТАСС
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины объявил, что власти прекращают спасательную операцию. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше, чем положено по инструкции.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. Правительство Аргентины пообещало снять гриф секретности с трагического происшествия, чтобы расследование было максимально прозрачным.
По словам Бальби, проверка, что обнаруженный объект не является подводной лодкой «Сан Хуан». Он добавил, что поиски продолжаются. В ближайшее время специалисты проверят еще три сигнала, которые были зафиксированы на глубине 700, 800 и 900 метров, передает ТАСС
Ранее официальный представитель ВМС Аргентины объявил, что власти прекращают спасательную операцию. В военном ведомстве пояснили, что надежды найти людей живыми практически нет. Операция продлилась вдвое дольше, чем положено по инструкции.
Напомним, подлодка «Сан Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. Незадолго до исчезновения экипаж субмарины доложил о пожаре на борту. Кроме того, сообщалось о взрыве в районе исчезновения подлодки. Правительство Аргентины пообещало снять гриф секретности с трагического происшествия, чтобы расследование было максимально прозрачным.
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