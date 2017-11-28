Минобороны Аргентины обвинили в закупке неисправных деталей для подлодки «Сан-Хуан»

По данным специального расследования, Минобороны Аргентины закупило для пропавшей подводной лодки аккумуляторы с истекшим гарантийным сроком. Возгорание могло произойти в одном из них.
В поисках подводной лодки участвуют сразу несколько групп из разных государств. Российская располагает дистанционно управляемым подводным аппаратом, который может работать на глубинах в тысячу метров и способен доставить экипажу первую помощь.
Единственная в Аргентине подводная лодка «Сан-Хуан» вышла из Ушуайи, что на самом краю Огненной земли, 13 ноября, и через шесть суток должна была прийти на военную базу в Мар-дель-Плата. На полпути связь с ней была потеряна. Это случилось 15 ноября. Через три часа в южной части Атлантического океана зафиксировали мощный подводный взрыв. И с тех пор о субмарине неизвестно ничего. И пока военные каждый день отчитываются о том, как идут поиски. В операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия.
Военно-морскую базу Мар-дель-Плата осаждают родственники подводников. Состояние у людей критическое. Многие здесь обвиняют правительство в преступном замалчивании. «Сан-Хуан» заступил на боевое дежурство в 1985 году, сейчас он в не самом хорошем состоянии. Члены экипажа неоднократно жаловались на поломки. Капитан перед рейсом пообещал родным, что больше не будет ходить в столь рискованные плавания. О том, что на борту есть неисправность, другие подводники незадолго до исчезновения субмарины сообщили родственникам по SMS. И лишь на шестой день власти Аргентины признали: на борту лодки действительно был пожар, но с ним якобы удалось справиться.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: Вода попала в шноркель в тот момент, когда заряжались аккумуляторы. Произошло короткое замыкание, прошел дым без огня. Проблема была устранена, экипаж должен был изолировать поврежденный аккумулятор и, используя другой, продолжать путь.
А накануне в ходе специального расследования выяснилось, что Минобороны закупило для подводной лодки аккумуляторы с истекшим гарантийным сроком, и речь идет о коррупционной схеме. Министр обороны уже вызван на допрос, аргентинские СМИ пишут, что его и других чиновников, вероятно, снимут с постов до конца года. Но многие уверены: даже при таком раскладе можно было среагировать на внештатную ситуацию лучше. За международной помощью Аргентина обратилась лишь спустя неделю после исчезновения лодки.
Сейчас идут 13-е сутки поисков.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
Единственная в Аргентине подводная лодка «Сан-Хуан» вышла из Ушуайи, что на самом краю Огненной земли, 13 ноября, и через шесть суток должна была прийти на военную базу в Мар-дель-Плата. На полпути связь с ней была потеряна. Это случилось 15 ноября. Через три часа в южной части Атлантического океана зафиксировали мощный подводный взрыв. И с тех пор о субмарине неизвестно ничего. И пока военные каждый день отчитываются о том, как идут поиски. В операции участвуют 13 государств, в том числе и Россия.
Военно-морскую базу Мар-дель-Плата осаждают родственники подводников. Состояние у людей критическое. Многие здесь обвиняют правительство в преступном замалчивании. «Сан-Хуан» заступил на боевое дежурство в 1985 году, сейчас он в не самом хорошем состоянии. Члены экипажа неоднократно жаловались на поломки. Капитан перед рейсом пообещал родным, что больше не будет ходить в столь рискованные плавания. О том, что на борту есть неисправность, другие подводники незадолго до исчезновения субмарины сообщили родственникам по SMS. И лишь на шестой день власти Аргентины признали: на борту лодки действительно был пожар, но с ним якобы удалось справиться.
Энрике Бальби, представитель ВМС Аргентины: Вода попала в шноркель в тот момент, когда заряжались аккумуляторы. Произошло короткое замыкание, прошел дым без огня. Проблема была устранена, экипаж должен был изолировать поврежденный аккумулятор и, используя другой, продолжать путь.
А накануне в ходе специального расследования выяснилось, что Минобороны закупило для подводной лодки аккумуляторы с истекшим гарантийным сроком, и речь идет о коррупционной схеме. Министр обороны уже вызван на допрос, аргентинские СМИ пишут, что его и других чиновников, вероятно, снимут с постов до конца года. Но многие уверены: даже при таком раскладе можно было среагировать на внештатную ситуацию лучше. За международной помощью Аргентина обратилась лишь спустя неделю после исчезновения лодки.
Сейчас идут 13-е сутки поисков.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
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