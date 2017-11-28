Главу Минобороны Аргентины вызвали в суд из-за пропавшей подлодки

Федеральный судья города
Калета-Оливия Марта Яньес вызвала в суд главу Министерства обороны страны Оскара Агуада из-за пропажи субмарины «Сан Хуан».
Министру обороны предстоит дать свидетельские показания под присягой в связи с исчезновением подлодки и продолжающейся поисковой операцией, передает Todo Noticias.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время подлодку «Сан Хуан» ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
Субмарина «Сан Хуан» ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября. На ее борту находятся 44 человека. Представители ВМС Аргентины уже заявили, что операция достигла критической стадии из-за возможной нехватки кислорода на борту субмарины. Его запасы рассчитаны на несколько дней автономного плавания.
В настоящее время подлодку «Сан Хуан» ищут около 4 000 специалистов. В спасательной операции в Атлантике принимают участие и российские эксперты.
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