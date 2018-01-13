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    Актер Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»

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    Актер Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»

    Актер Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»

    Актер Шон Пенн назвал Трампа «врагом человечества»
  • Фото: Associated Press © 2018, Willy Sanjuan

    • Оскароносный американский актер Шон Пенн прокомментировал слова Дональда Трампа о мигрантах из «сраных дыр». Артист заявил, что действующий президент США является врагом человечества.

    В своей статье для издания Time, Пенн отметил, что американцы избрали на пост президента человека, лишенного сострадания.

    Шон Пенн, актер: «Президент Дональд Трамп является врагом американцев, республиканцев, демократов, независимых представителей власти и каждого новорожденного. Врагом человечества. Фактически он является врагом государства».

    Напомним, очередной скандал вокруг американского лидера разразился накануне после обсуждения с сенаторами компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По словам присутствовавших, во время заседания Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из этих «сраных дыр».

    На главу государства обрушился шквал критики, в том числе со стороны ООН и Африканского союза. К волне недовольства присоединилась и Хиллари Клинтон, обвинившая Трампа в расизме. Сам американский лидер заявил, что не использовал подобного выражения во время встречи в Белом доме, хотя и признал, что разговор был жестким.

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