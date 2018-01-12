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    Трамп открестился от фразы о странах — «сраных дырах»

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    Трамп открестился от фразы о странах — «сраных дырах»

    Трамп открестился от фразы о странах — «сраных дырах»

    Трамп открестился от фразы о странах — «сраных дырах»
  • Фото: Associated Press © 2018, Carolyn Kaster

    • Трамп признал, что на заседании по иммиграционному соглашению высказывался жестко, но, по его словам, выдвинутые сенаторами предложения по приему мигрантов из бедных стран были еще жестче.

    Президент США прокомментировал в своем Twitter скандал, который разгорелся после заседания в Белом доме, во время которого сенаторы представили ему предложения по иммигрантскому соглашению. По его словам, он не произносил фразу о «сраных дырах», из-за которой поднялась шумиха.

    Дональд Трамп: «Слова, которые я использовал на заседании по DACA, были жесткими, но это (фраза о „сраных дырах“ — ред.) не тот язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA».




    DACA — программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте.

    Напомним, скандал разгорелся после того, как сенаторы побывали в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное решение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По данным СМИ, в ответ он задал вопрос, зачем США нужны мигранты из этих «сраных дыр». В результате слова Трампа вызвали резкое возмущение в ООН и Африканском союзе.

    смотретьВласти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Власти Гаити потребовали объяснений после слов Трампа о мигрантах из «сраных дыр»
    Между тем в Белом доме не стали опровергать высказывание Трампа, подчеркнув, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, которые могут принести пользу американскому обществу.

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