Трамп признал, что на заседании по иммиграционному соглашению высказывался жестко, но, по его словам, выдвинутые сенаторами предложения по приему мигрантов из бедных стран были еще жестче.
Президент США прокомментировал в своем Twitter скандал, который разгорелся после заседания в Белом доме, во время которого сенаторы представили ему предложения по иммигрантскому соглашению. По его словам, он не произносил фразу о «сраных дырах», из-за которой поднялась шумиха.
Дональд Трамп: «Слова, которые я использовал на заседании по DACA, были жесткими, но это (фраза о „сраных дырах“ — ред.) не тот язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA».
DACA — программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте.
Напомним, скандал разгорелся после того, как сенаторы побывали в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное решение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По данным СМИ, в ответ он задал вопрос, зачем США нужны мигранты из этих «сраных дыр». В результате слова Трампа вызвали резкое возмущение в ООН и Африканском союзе.
Между тем в Белом доме не стали опровергать высказывание Трампа, подчеркнув, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, которые могут принести пользу американскому обществу.
Дональд Трамп: «Слова, которые я использовал на заседании по DACA, были жесткими, но это (фраза о „сраных дырах“ — ред.) не тот язык, который я использовал. Но что действительно жестко — это выдвинутое бредовое предложение, большой шаг назад по DACA».
The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made — a big setback for DACA!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2018 г.
DACA — программа, которая отсрочила депортацию тысяч незаконных мигрантов, приехавших в США в детском возрасте.
Напомним, скандал разгорелся после того, как сенаторы побывали в Белом доме, чтобы предложить Трампу компромиссное решение по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки. По данным СМИ, в ответ он задал вопрос, зачем США нужны мигранты из этих «сраных дыр». В результате слова Трампа вызвали резкое возмущение в ООН и Африканском союзе.
Между тем в Белом доме не стали опровергать высказывание Трампа, подчеркнув, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, которые могут принести пользу американскому обществу.
Комментарии