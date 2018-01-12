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    Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр». мигранты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»

    Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»

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    Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»

    Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»

    Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»
    • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

      • В США обсуждают новое скандальное заявление президента Дональда Трампа. Глава Белого дома во время встречи с законодателями назвал ряд стран, из которых в США прибывают мигранты, «вонючими дырами».

      Когда сенатор Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «вонючими дырами» (в оригинале shithole countries — ред.) Американский лидер добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как Норвегия, сообщает CNN со ссылкой на присутствовавших на встрече официальных лиц.

      После этого в адрес Трампа начали поступать обвинения в расизме. Администрация Белого дома распространила официальное заявление по поводу позиции президента. В тексте говорится, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».

      смотретьВ США бунтуют дети мигрантов, которых Трамп высылает из страны
      В США бунтуют дети мигрантов, которых Трамп высылает из страны
      Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.

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