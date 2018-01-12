Трамп: США не нужны мигранты из «вонючих дыр»

В США обсуждают новое скандальное заявление президента Дональда Трампа. Глава Белого дома во время встречи с законодателями назвал ряд стран, из которых в США прибывают мигранты, «вонючими дырами».
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Когда сенатор Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали мигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны «вонючими дырами» (в оригинале shithole countries — ред.) Американский лидер добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США приезжали люди из таких стран, как Норвегия, сообщает CNN со ссылкой на присутствовавших на встрече официальных лиц.
После этого в адрес Трампа начали поступать обвинения в расизме. Администрация Белого дома распространила официальное заявление по поводу позиции президента. В тексте говорится, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».
Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.
После этого в адрес Трампа начали поступать обвинения в расизме. Администрация Белого дома распространила официальное заявление по поводу позиции президента. В тексте говорится, что президент поддерживает иммиграционную политику для людей, «которые смогут внести свой вклад в наше общество».
Политика администрации Трампа в отношении мигрантов вызывает недовольство в США. Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон и 15 штатов подают в суд на Трампа за решение свернуть программу помощи детям нелегалов. Кроме того, известно, что американский лидер выступает за закрытие лотереи грин-карт.
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