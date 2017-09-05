Морские дьяволы. Северные рубежи
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  • 05.09, 21:29

    Администрация Трампа закроет программу защиты мигрантов

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    Администрация Трампа закроет программу защиты мигрантов

    Администрация Трампа закроет программу защиты мигрантов

    Администрация Трампа закроет программу защиты мигрантов
  • Фото Reuters © 2017

    • Администрация президента США намерена свернуть программу по защите мигрантов от депортации.

    В администрации президента США Дональда Трампа заявили о намерении закрыть программу по защите мигрантов известной как «Отложенные действия для прибывших в детстве» (DACA). Об этом сообщает агентство Associated Press.


    Программа DACA была введена администрацией президента Барака Обамы в 2012 году. В нее включаются молодые люди, приехавшие в США в детстве: их не депортируют сразу по достижении определенного возраста, а дают отсрочку в 2 года, чтобы они попытались получить разрешение на работу в США. Программа была разработана после того, как выяснилось, что США депортируют много молодых людей, выросших здесь и получивших здесь образование.

    Ранее Трамп предложил законопроект, который не дает возможность иммигрировать в США работникам низкой квалификации. Кроме того, Трамп предложил отказаться от лотереи на грин-карту.

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