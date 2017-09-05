Администрация Трампа закроет программу защиты мигрантов

Администрация президента США намерена свернуть программу по защите мигрантов от депортации.
В администрации президента США Дональда Трампа заявили о намерении закрыть программу по защите мигрантов известной как «Отложенные действия для прибывших в детстве» (DACA). Об этом сообщает агентство Associated Press.
Программа DACA была введена администрацией президента Барака Обамы в 2012 году. В нее включаются молодые люди, приехавшие в США в детстве: их не депортируют сразу по достижении определенного возраста, а дают отсрочку в 2 года, чтобы они попытались получить разрешение на работу в США. Программа была разработана после того, как выяснилось, что США депортируют много молодых людей, выросших здесь и получивших здесь образование.
Ранее Трамп предложил законопроект, который не дает возможность иммигрировать в США работникам низкой квалификации. Кроме того, Трамп предложил отказаться от лотереи на грин-карту.
BREAKING: Trump administration announces it will wind down program protecting young immigrants from deportation.— The Associated Press (@AP) 5 сентября 2017 г.
Программа DACA была введена администрацией президента Барака Обамы в 2012 году. В нее включаются молодые люди, приехавшие в США в детстве: их не депортируют сразу по достижении определенного возраста, а дают отсрочку в 2 года, чтобы они попытались получить разрешение на работу в США. Программа была разработана после того, как выяснилось, что США депортируют много молодых людей, выросших здесь и получивших здесь образование.
Ранее Трамп предложил законопроект, который не дает возможность иммигрировать в США работникам низкой квалификации. Кроме того, Трамп предложил отказаться от лотереи на грин-карту.
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