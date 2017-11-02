США не планируют закрывать лотерею грин-карт после теракта в Нью-Йорке

Власти США не планируют отказываться от лотереи
грин-карт или вносить в нее какие-то изменения, несмотря на то, что президент Дональд Трамп резко раскритиковал ее после теракта в Нью-Йорке.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
Представитель Госдепа: «В настоящее время не производится никаких изменений в программе „Разнообразие за счет выдачи виз“, которая установлена законом».
Ранее стало известно, что устроивший атаку на юге Манхэттена Сайфулло Саипов прибыл в США именно благодаря этой программе.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Саипову предъявили обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
Представитель Госдепа: «В настоящее время не производится никаких изменений в программе „Разнообразие за счет выдачи виз“, которая установлена законом».
Ранее стало известно, что устроивший атаку на юге Манхэттена Сайфулло Саипов прибыл в США именно благодаря этой программе.
Напомним, жертвами атаки на юге Манхэттена стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус. Во время задержания он был ранен. Саипову предъявили обвинения в терроризме. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь.
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