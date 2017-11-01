Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта в Нью-Йорке

Президент США выступил за запрет раздачи видов на жительство с помощью визовых лотерей.
После теракта в Нью-Йорке Трамп призвал отменить раздачу видов на жительство через лотерею. Речь идет о программе Diversity Visa Lottery Program (DVLP), в рамках которой ежегодно разыгрывается 50 тысяч грин-карт. Благодаря этой программе в США прибыл Сайфулло Саипов, устроивший атаку на велодорожке в районе Манхэттен.
Трамп заявил об этом в своем Twitter, отметив, что DVLP — детище сенатора-демократа Чака Шумера, который помогает «импортировать европейские проблемы» в США.
Дональд Трамп: «Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать намного жестче (и умнее)».
В ответ Шумер упрекнул президента в том, что он политизирует проблему и это приводит к разделению Америки. Как подчеркнул сенатор, он продолжает верить, что иммиграция — благо для страны.
Трамп и раньше выступал с призывами закрыть эту программу. В частности, в августе он предлагал запретить раздачу видов на жительство в законопроекте RAISE, ужесточающем правила для иммигрантов в США.
Напомним, жертвами теракта стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус.
Трамп заявил об этом в своем Twitter, отметив, что DVLP — детище сенатора-демократа Чака Шумера, который помогает «импортировать европейские проблемы» в США.
Дональд Трамп: «Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать намного жестче (и умнее)».
We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 ноября 2017 г.
В ответ Шумер упрекнул президента в том, что он политизирует проблему и это приводит к разделению Америки. Как подчеркнул сенатор, он продолжает верить, что иммиграция — благо для страны.
My full statement in response to President Trump’s proposed funding cuts to anti-terrorism efforts: pic.twitter.com/L0S6K1WkLX— Chuck Schumer (@SenSchumer) 1 ноября 2017 г.
Трамп и раньше выступал с призывами закрыть эту программу. В частности, в августе он предлагал запретить раздачу видов на жительство в законопроекте RAISE, ужесточающем правила для иммигрантов в США.
Напомним, жертвами теракта стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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