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    Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта в Нью-Йорке

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    Трамп призвал закрыть лотерею <nobr>грин-карт</nobr> после теракта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>

    Трамп призвал закрыть лотерею грин-карт после теракта в Нью-Йорке

    Трамп призвал закрыть лотерею <nobr>грин-карт</nobr> после теракта в <nobr>Нью-Йорке</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2017, Evan Vucci

    • Президент США выступил за запрет раздачи видов на жительство с помощью визовых лотерей.

    После теракта в Нью-Йорке Трамп призвал отменить раздачу видов на жительство через лотерею. Речь идет о программе Diversity Visa Lottery Program (DVLP), в рамках которой ежегодно разыгрывается 50 тысяч грин-карт. Благодаря этой программе в США прибыл Сайфулло Саипов, устроивший атаку на велодорожке в районе Манхэттен.

    Трамп заявил об этом в своем Twitter, отметив, что DVLP — детище сенатора-демократа Чака Шумера, который помогает «импортировать европейские проблемы» в США.

    Дональд Трамп: «Мы ведем упорную борьбу за то, чтобы право на иммиграцию давалось на основе реальных заслуг, больше никаких лотерей от демократов. Мы должны стать намного жестче (и умнее)».




    В ответ Шумер упрекнул президента в том, что он политизирует проблему и это приводит к разделению Америки. Как подчеркнул сенатор, он продолжает верить, что иммиграция — благо для страны.




    Трамп и раньше выступал с призывами закрыть эту программу. В частности, в августе он предлагал запретить раздачу видов на жительство в законопроекте RAISE, ужесточающем правила для иммигрантов в США.

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    Напомним, жертвами теракта стали восемь человек, около 20 пострадали. Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов на грузовике таранил велосипедистов и пешеходов, а затем врезался в школьный автобус.

    Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…

    Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

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