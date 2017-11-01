Узбекистан готов присоединиться к расследованию теракта в Нью-Йорке

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с терактом в
Нью-Йорке и обещал содействовать в расследовании.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе главы государства, «Узбекистан со своей стороны готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта».
Шавкат Мирзиёев: «Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма».
Мирзиёев отметил, что «случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности».
Он выразил чувство солидарности народу Соединенных Штатов Америки и попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Напомним, накануне на юге Манхэттена грузовик проехал несколько улиц, сбивая на своем пути пешеходов и велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Далее из кабины вышел человек и направил оружие на прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину. После этого преступника задержали. По данным полиции, атаку устроил 29-летний выходец из Узебкистана. Он приехал в США семь лет назад. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. У нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Шавкат Мирзиёев: «Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания. Мы решительно осуждаем любые формы и проявления экстремизма и терроризма».
Мирзиёев отметил, что «случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности».
Он выразил чувство солидарности народу Соединенных Штатов Америки и попросил «передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».
Напомним, накануне на юге Манхэттена грузовик проехал несколько улиц, сбивая на своем пути пешеходов и велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Далее из кабины вышел человек и направил оружие на прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину. После этого преступника задержали. По данным полиции, атаку устроил 29-летний выходец из Узебкистана. Он приехал в США семь лет назад. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. У нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
Комментарии