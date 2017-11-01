Полиция: террорист в Нью-Йорке действовал в одиночку

Жертвами теракта в
Нью-Йорке стали восемь человек, еще 12 получили ранения. Выходец из Узбекистана проехал на грузовике несколько улиц, сбивая велосипедистов и пешеходов. Полиция открыла огонь и ранила мужчину. При задержании у него обнаружили записку, где говорилось о приверженности террористической группировке «Исламское государство» (запрещенной в РФ — ред.).
То, что водитель грузовика действовал осознанно, стало очевидно почти сразу. Он на скорости выехал на велосипедную дорожку и начал давить людей, по словам очевидцев, что-то при этом выкрикивая.
На первых кадрах с места происшествия видны раненые люди на земле, кто-то из них просит помощи, на земле лежат разбитые велосипеды, протараненные машиной.
Все произошло в паре кварталов от мемориала памяти жертв терактов 11 сентября, в этом районе всегда много полиции.
На видео, снятом из окна соседней школы, видно, как подозреваемый пытается скрыться и размахивает чем-то похожим на пистолеты. Но почти сразу после этого он был ранен подоспевшими офицерами в ногу и задержан.
Нападавший — 29 летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, уже известно, что в Америку он перебрался в 2010-м. По данным полиции, жил в городе Тампа, штат Флорида.
Очевидцы утверждают, что, тараня людей, он кричал «Аллах Акбар», а во время задержания сделал некое заявление, после чего власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Атака явно напоминает похожие теракты, происходившие в европейских городах. Взятый на один день в аренду автофургон, только вместо пешеходной зоны — велосипедная дорожка. И, судя по всему, как и во многих атаках в Европе, нападение в Нью-Йорке — дело рук одиночки, городская полиция уже заявила, что сообщников у Саипова не было.
Это первая атака в Нью-Йорке после терактов 11 сентября, в которой погибли люди. Городские власти объявили, что усиливают охрану всех наиболее важных объектов Нью-Йорка и выводят на улицы дополнительные силы полиции, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
На первых кадрах с места происшествия видны раненые люди на земле, кто-то из них просит помощи, на земле лежат разбитые велосипеды, протараненные машиной.
Все произошло в паре кварталов от мемориала памяти жертв терактов 11 сентября, в этом районе всегда много полиции.
На видео, снятом из окна соседней школы, видно, как подозреваемый пытается скрыться и размахивает чем-то похожим на пистолеты. Но почти сразу после этого он был ранен подоспевшими офицерами в ногу и задержан.
Нападавший — 29 летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, уже известно, что в Америку он перебрался в 2010-м. По данным полиции, жил в городе Тампа, штат Флорида.
Очевидцы утверждают, что, тараня людей, он кричал «Аллах Акбар», а во время задержания сделал некое заявление, после чего власти квалифицировали произошедшее как теракт.
Атака явно напоминает похожие теракты, происходившие в европейских городах. Взятый на один день в аренду автофургон, только вместо пешеходной зоны — велосипедная дорожка. И, судя по всему, как и во многих атаках в Европе, нападение в Нью-Йорке — дело рук одиночки, городская полиция уже заявила, что сообщников у Саипова не было.
Это первая атака в Нью-Йорке после терактов 11 сентября, в которой погибли люди. Городские власти объявили, что усиливают охрану всех наиболее важных объектов Нью-Йорка и выводят на улицы дополнительные силы полиции, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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