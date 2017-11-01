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    Полиция: террорист в Нью-Йорке действовал в одиночку. Нью-Йорк, полиция, стрельба, США, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция: террорист в Нью-Йорке действовал в одиночку

    Полиция: террорист в Нью-Йорке действовал в одиночку

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    Полиция: террорист в <nobr>Нью-Йорке</nobr> действовал в одиночку

    Полиция: террорист в Нью-Йорке действовал в одиночку

    Полиция: террорист в <nobr>Нью-Йорке</nobr> действовал в одиночку

      Жертвами теракта в Нью-Йорке стали восемь человек, еще 12 получили ранения. Выходец из Узбекистана проехал на грузовике несколько улиц, сбивая велосипедистов и пешеходов. Полиция открыла огонь и ранила мужчину. При задержании у него обнаружили записку, где говорилось о приверженности террористической группировке «Исламское государство» (запрещенной в РФ — ред.).

      То, что водитель грузовика действовал осознанно, стало очевидно почти сразу. Он на скорости выехал на велосипедную дорожку и начал давить людей, по словам очевидцев, что-то при этом выкрикивая.

      На первых кадрах с места происшествия видны раненые люди на земле, кто-то из них просит помощи, на земле лежат разбитые велосипеды, протараненные машиной.

      Все произошло в паре кварталов от мемориала памяти жертв терактов 11 сентября, в этом районе всегда много полиции.

      На видео, снятом из окна соседней школы, видно, как подозреваемый пытается скрыться и размахивает чем-то похожим на пистолеты. Но почти сразу после этого он был ранен подоспевшими офицерами в ногу и задержан.

      Нападавший — 29 летний выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, уже известно, что в Америку он перебрался в 2010-м. По данным полиции, жил в городе Тампа, штат Флорида.

      Очевидцы утверждают, что, тараня людей, он кричал «Аллах Акбар», а во время задержания сделал некое заявление, после чего власти квалифицировали произошедшее как теракт.

      Атака явно напоминает похожие теракты, происходившие в европейских городах. Взятый на один день в аренду автофургон, только вместо пешеходной зоны — велосипедная дорожка. И, судя по всему, как и во многих атаках в Европе, нападение в Нью-Йорке — дело рук одиночки, городская полиция уже заявила, что сообщников у Саипова не было.

      смотретьСМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
      СМИ узнали имя мужчины, совершившего теракт в Нью-Йорке
      Это первая атака в Нью-Йорке после терактов 11 сентября, в которой погибли люди. Городские власти объявили, что усиливают охрану всех наиболее важных объектов Нью-Йорка и выводят на улицы дополнительные силы полиции, передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…

      Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.

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