Нью-йоркский террорист работал водителем в Uber

Появились новые подробности о мужчине, который совершил теракт в
Нью-Йорке. В результате нападения погибли восемь человек, еще 12 получили ранения.
Исполнитель теракта в Нью-Йорке Сейфулло Саипов работал водителем в Uber. Представитель онлайн-сервиса такси подтвердил эту информацию телеканалу CBS News, добавив, что в настоящее время компания сотрудничает с ФБР и другими правоохранительными органами, чтобы помочь в расследовании теракта.
Напомним, на юге Манхэттена грузовик проехал несколько улиц, сбивая на своем пути пешеходов и велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Далее из кабины вышел человек и направил оружие на прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину. После этого преступника задержали. По данным полиции, атаку устроил 29-летний выходец из Узебкистана. Он приехал в США семь лет назад. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. У нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки «Исламское государство».
Среди жертв теракта были пять граждан Аргентины и один поданный Бельгии. Данных о погибших или пострадавших россиянах нет, сообщили в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.
Напомним, на юге Манхэттена грузовик проехал несколько улиц, сбивая на своем пути пешеходов и велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Далее из кабины вышел человек и направил оружие на прохожих. Полицейские открыли огонь и ранили мужчину. После этого преступника задержали. По данным полиции, атаку устроил 29-летний выходец из Узебкистана. Он приехал в США семь лет назад. Следствие полагает, что подозреваемый действовал в одиночку. У нападавшего была при себе записка, в которой он утверждал, что действовал во имя террористической группировки «Исламское государство».
Среди жертв теракта были пять граждан Аргентины и один поданный Бельгии. Данных о погибших или пострадавших россиянах нет, сообщили в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке.
Жертвами теракта в Нью-Йорке, по последним данным, стали 8 человек, еще более 10 получили ранения. Все случилось в южной…Опубликовано НТВ 31 октября 2017 г.
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