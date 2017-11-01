Исполнитель теракта в Нью-Йорке оставил записку в машине

Американские СМИ утверждают, что исполнитель теракта на Манхэттене арендовал грузовик за час до атаки. Поступают сообщения о записке, которую нашли рядом с машиной.
Как сообщают американские телеканалы со ссылкой на источники в следственных органах, после теракта на Манхэттене в грузовике, который сбивал людей, была обнаружена записка. В ней утверждалось, что атака была совершена во имя террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
В американских СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев нападения о том, что мужчина, давивший грузовиком пешеходов и велосипедистов в Южном Манхэттене, недалеко от мемориала памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года, якобы выкрикивал при этом «Аллах акбар!».
По сведениям информационного агентства Associated Press, ссылающегося на должностное лицо, осведомленное о предварительных результатах расследования, 29-летний мужчина, которого опознали как Сайфулло Хабибулаевича Саипова, взял в аренду грузовик с рекламой компании Home Depot во вторник во второй половине дня: чуть более, чем за час до атаки. О нападавшем известно, что он действовал один и является уроженцем Узбекистана, который прибыл в США в 2010 году и получил вид на жительство.
Официальных заявлений о личности террориста пока не было сделано, «чтобы не мешать следствию».
Напомним, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель на протяжении нескольких кварталов умышленно сбивал на своем пути велосипедистов и пешеходов. Он также протаранил несколько машин, включая школьный автобус. Когда водитель выскочил из кабины искореженного грузовика и попытался скрыться, он был ранен открывшими по огонь полицейскими. Жертвами теракта стали 8 человек, тяжелые ранения и травмы получили не менее 12.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта и пообещал оказать всестороннюю поддержку для расследования «этой трусливой атаки».
В американских СМИ также появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев нападения о том, что мужчина, давивший грузовиком пешеходов и велосипедистов в Южном Манхэттене, недалеко от мемориала памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года, якобы выкрикивал при этом «Аллах акбар!».
По сведениям информационного агентства Associated Press, ссылающегося на должностное лицо, осведомленное о предварительных результатах расследования, 29-летний мужчина, которого опознали как Сайфулло Хабибулаевича Саипова, взял в аренду грузовик с рекламой компании Home Depot во вторник во второй половине дня: чуть более, чем за час до атаки. О нападавшем известно, что он действовал один и является уроженцем Узбекистана, который прибыл в США в 2010 году и получил вид на жительство.
Официальных заявлений о личности террориста пока не было сделано, «чтобы не мешать следствию».
Напомним, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель на протяжении нескольких кварталов умышленно сбивал на своем пути велосипедистов и пешеходов. Он также протаранил несколько машин, включая школьный автобус. Когда водитель выскочил из кабины искореженного грузовика и попытался скрыться, он был ранен открывшими по огонь полицейскими. Жертвами теракта стали 8 человек, тяжелые ранения и травмы получили не менее 12.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям жертв теракта и пообещал оказать всестороннюю поддержку для расследования «этой трусливой атаки».
Комментарии