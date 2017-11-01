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    Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8. Нью-Йорк, США, оружие, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8

    Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly
    Мэр <nobr>Нью-Йорка</nobr>: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8

    Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8

    Мэр <nobr>Нью-Йорка</nobr>: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8
    • Фото: Reuters © 2017, Andrew Kelly

      • Полиция расценивает происшествие в Нью-Йорке как теракт. Мэр Нью-Йорка сообщил информацию о числе погибших и пострадавших.

      Прибывший на место происшествия в Нижнем Манхэттене мэр Нью-Йорка дал первые комментарии. По словам градоначальника, шесть человек погибли на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.

      Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка: «На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта. Восемь невинных людей лишились жизни, более 12 получили ранения».

      По данным полицейского управления Нью-Йорка, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Управлялвший грузовиком водитель проехал несколько улиц, умышленно сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел несколько других машин, после чего водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие».

      Полицейские открыли по подозреваемому огонь на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит. Появлялась информация, что преступник ликвидирован, но на странице в Twitter полиции Нью-Йорка в Twitter сообщается, что подозреваемый задержан. О нем известно пока только то, что это мужчина 29 лет.




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