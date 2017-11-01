Мэр Нью-Йорка: число жертв теракта на Манхэттене возросло до 8

Полиция расценивает происшествие в
Нью-Йорке как теракт. Мэр Нью-Йорка сообщил информацию о числе погибших и пострадавших.
Прибывший на место происшествия в Нижнем Манхэттене мэр Нью-Йорка дал первые комментарии. По словам градоначальника, шесть человек погибли на месте, еще двое пострадавших скончались в больнице.
Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка: «На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта. Восемь невинных людей лишились жизни, более 12 получили ранения».
По данным полицейского управления Нью-Йорка, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Управлялвший грузовиком водитель проехал несколько улиц, умышленно сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел несколько других машин, после чего водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие».
Полицейские открыли по подозреваемому огонь на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит. Появлялась информация, что преступник ликвидирован, но на странице в Twitter полиции Нью-Йорка в Twitter сообщается, что подозреваемый задержан. О нем известно пока только то, что это мужчина 29 лет.
Ранее сообщалось, что жертвами происшествия в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек. Район происшествия был оцеплен.
Билл Де Блазио, мэр Нью-Йорка: «На основании информации, имеющейся к данному моменту, это был акт терроризма, особенно подлого теракта. Восемь невинных людей лишились жизни, более 12 получили ранения».
По данным полицейского управления Нью-Йорка, грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхеттен. Управлялвший грузовиком водитель проехал несколько улиц, умышленно сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также задел несколько других машин, после чего водитель вышел на улицу, держа в руках «предмет похожий на оружие».
Полицейские открыли по подозреваемому огонь на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит. Появлялась информация, что преступник ликвидирован, но на странице в Twitter полиции Нью-Йорка в Twitter сообщается, что подозреваемый задержан. О нем известно пока только то, что это мужчина 29 лет.
The driver of the truck, a male 29-years-old, was taken into custody. A paintball gun and pellet gun were recovered from the scene.— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.
Ранее сообщалось, что жертвами происшествия в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек. Район происшествия был оцеплен.
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