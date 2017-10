СМИ: жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек

The vehicle continued south striking another vehicle. The suspect exited the vehicle displaying imitation firearms & was shot by NYPD — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

The suspect is in custody. This is preliminary, more information to follow. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.

The actual number of injured at this point is still unclear, @AnthonyMasonCBS reports on Lower Manhattan attack https://t.co/fad8qNTMeb pic.twitter.com/7lRGT1n6eC — CBS News (@CBSNews) 31 октября 2017 г.

смотреть В центре Нью-Йорка произошла стрельба

По информации телеканала NBC , жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек, пострадали 15. Официальных подтверждений этих данных пока нет.Очевидцы сообщают, что мужчина на грузовике на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит в районе Манхэттен выехал на велосипедную дорожку, умышленно сбил группу велосипедистов, потом вышел из кабины и открыл огонь из пистолета. По другой информации, люди погибли и пострадали в результате наезда грузовика. А стрельбу вела полиция по преступнику, у которого в руках был предмет, похожий на оружие.В следующем сообщении пресс-службы полиции Нью-Йорка в Twitter говорится, что преступник не уничтожен, а задержан.На первых кадрах с места происшествия, которые публикуют очевидцы в соцсетях и местные СМИ, запечатлен грузовик одного из магазинов товаров для дома. Предполагается, что он мог быть арендован преступником. В числе смятых и поврежденных машин также виден желтый школьный автобус.Район происшествия оцеплен, прибыло большое количество машин спецслужб. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в экстренном порядке выехал на место стрельбы.Полиция просит жителей Нью-Йорка выбирать объездные маршруты, избегая места происшествия.