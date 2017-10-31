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    СМИ: жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек. Нью-Йорк, США, оружие, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек

    СМИ: жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек

    1 комментарий
    СМИ: жертвами стрельбы в центре <nobr>Нью-Йорка</nobr> стали не менее 6 человек

    СМИ: жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек

    СМИ: жертвами стрельбы в центре <nobr>Нью-Йорка</nobr> стали не менее 6 человек
    • Фото: Associated Press © 2017, Craig Ruttle

      • Центр Нью-Йорка оцеплен в связи с происшествием в Манхэттене, где погибли люди. Полиция сообщила о задержании подозреваемого.

      По информации телеканала NBC, жертвами стрельбы в центре Нью-Йорка стали не менее 6 человек, пострадали 15. Официальных подтверждений этих данных пока нет.

      Очевидцы сообщают, что мужчина на грузовике на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит в районе Манхэттен выехал на велосипедную дорожку, умышленно сбил группу велосипедистов, потом вышел из кабины и открыл огонь из пистолета. По другой информации, люди погибли и пострадали в результате наезда грузовика. А стрельбу вела полиция по преступнику, у которого в руках был предмет, похожий на оружие.




      В следующем сообщении пресс-службы полиции Нью-Йорка в Twitter говорится, что преступник не уничтожен, а задержан.



      На первых кадрах с места происшествия, которые публикуют очевидцы в соцсетях и местные СМИ, запечатлен грузовик одного из магазинов товаров для дома. Предполагается, что он мог быть арендован преступником. В числе смятых и поврежденных машин также виден желтый школьный автобус.




      Район происшествия оцеплен, прибыло большое количество машин спецслужб. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в экстренном порядке выехал на место стрельбы.

      смотретьВ центре Нью-Йорка произошла стрельба
      В центре Нью-Йорка произошла стрельба
      Полиция просит жителей Нью-Йорка выбирать объездные маршруты, избегая места происшествия.

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