В центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие

Американские СМИ сообщают о стрельбе в центре
Нью-Йорка. В район Манхэттен прибыло множество полицейских машин.
Информационный портал PzFeed на своей странице в Twitter сообщает, что в результате стрельбы в районе Манхэттен пострадали не менее пяти человек. Точных данных о числе пострадавших нет, информация поступает противоречивая.
Известно, что к месту происшествия направлены полицейские и пожарные. Стрельба произошла в районе нижнего Манхэттена, рядом со Всемирным торговым центром, на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит.
По предварительной информации, стрельбу открыл мужчина, находившийся в автомобиле. Очевидцы сообщают, что его машина сбила группу велосипедистов и столкнулась с другими транспортными средствами. Другие очевидцы утверждают, что огонь вела полиция.
На первых кадрах с места происшествия запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров на велосипедной дорожке.
Телеканал NBC сообщает о «нескольких пострадавших». А представители управления полиции города Нью-Йорк заявили о задержании одного человека на месте происшествия.
В управлении городской полиции также призвали жителей Нью-Йорка избегать район места происшествия, который оцеплен в связи с проведением расследования.
Известно, что к месту происшествия направлены полицейские и пожарные. Стрельба произошла в районе нижнего Манхэттена, рядом со Всемирным торговым центром, на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит.
По предварительной информации, стрельбу открыл мужчина, находившийся в автомобиле. Очевидцы сообщают, что его машина сбила группу велосипедистов и столкнулась с другими транспортными средствами. Другие очевидцы утверждают, что огонь вела полиция.
На первых кадрах с места происшествия запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров на велосипедной дорожке.
BREAKING NEWS: AT LEAST 4 PEOPLE SHOT DEAD IN LOWER MANHATTAN. MANY OTHER INJURED. pic.twitter.com/cYskol3l8b— Breaking News Alert (@PzFeed) 31 октября 2017 г.
Телеканал NBC сообщает о «нескольких пострадавших». А представители управления полиции города Нью-Йорк заявили о задержании одного человека на месте происшествия.
Currently there is one person in custody. No others outstanding. All information is preliminary as the investigation is ongoing. pic.twitter.com/nsaUgZ8MJH— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.
В управлении городской полиции также призвали жителей Нью-Йорка избегать район места происшествия, который оцеплен в связи с проведением расследования.
Avoid the area of West St. (Barclay St. to a Christopher St.) #Manhattan due to ongoing investigation. pic.twitter.com/jPsvQUSMvL— NYPD NEWS (@NYPDnews) 31 октября 2017 г.
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