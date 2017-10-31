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    В центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие. Нью-Йорк, США, оружие, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие

    В центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие

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    • Фото: @UseJeff , @cbenavidesT47 / twitter.com
    В центре <nobr>Нью-Йорка</nobr> произошла стрельба, есть погибшие

    В центре Нью-Йорка произошла стрельба, есть погибшие

    В центре <nobr>Нью-Йорка</nobr> произошла стрельба, есть погибшие
    • Фото: @UseJeff , @cbenavidesT47 / twitter.com

      • Американские СМИ сообщают о стрельбе в центре Нью-Йорка. В район Манхэттен прибыло множество полицейских машин.

      Информационный портал PzFeed на своей странице в Twitter сообщает, что в результате стрельбы в районе Манхэттен пострадали не менее пяти человек. Точных данных о числе пострадавших нет, информация поступает противоречивая.

      Известно, что к месту происшествия направлены полицейские и пожарные. Стрельба произошла в районе нижнего Манхэттена, рядом со Всемирным торговым центром, на пересечении улиц Уэст-Стрит и Чэмберс-Стрит.

      По предварительной информации, стрельбу открыл мужчина, находившийся в автомобиле. Очевидцы сообщают, что его машина сбила группу велосипедистов и столкнулась с другими транспортными средствами. Другие очевидцы утверждают, что огонь вела полиция.

      На первых кадрах с места происшествия запечатлен разбитый грузовик одного из магазинов товаров на велосипедной дорожке.




      Телеканал NBC сообщает о «нескольких пострадавших». А представители управления полиции города Нью-Йорк заявили о задержании одного человека на месте происшествия.




      В управлении городской полиции также призвали жителей Нью-Йорка избегать район места происшествия, который оцеплен в связи с проведением расследования.


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